Nederlandse media benoemen 1 opsteker voor Feyenoord na pijnlijke avond in Lille

Feyenoord beleefde woensdagavond een uiterst pijnlijke avond in Frankrijk. Het Nederlandse journaille zag de Rotterdamse club met 6-1 onderuit gaan tegen LOSC Lille. Daarnaast moet trainer Brian Priske vrezen voor nieuwe blessures van Justin Bijlow en Santiago Gimenez.

Om die reden spreekt journalist Marcel van der Kraan van De Telegraaf over een ‘dubbel drama’ in Lille. “De selectie van Feyenoord krijgt een nieuwe tik door blessures van doelman Justin Bijlow en topscorer Santiago Gimenez, die zondag allebei de Klassieker tegen Ajax lijken te gaan missen.”

Volgens Van der Kraan is Feyenoord bezig aan de ‘roerigste’ periode van het hele seizoen. “Op trainer Brian Priske en zijn staf blijven de ogen gericht, het blessurespook begint zich als een megadrama te ontwikkelen rond het hele voetbaljaar en of de jacht op de tweede plek nog kan worden ingezet met topschutter Gimenez weet niemand nu.”

Ook collega-journalist Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad zag in Lille dat Feyenoord een keiharde tik kreeg. “De Champions League-campagne van Feyenoord leverde de Rotterdammers dit seizoen te veel goede momenten op om kapot te zijn van de ruime nederlaag, maar het verlies en de geblesseerd afgehaakte spelers kort voor de Klassieker zal Priske toch wel even bezighouden.”

Toch ziet Gouka ook positief nieuws voor Feyenoord in aanloop naar zondag. “De terugkeer in de wedstrijdselectie van Quilindschy Hartman, die er bijna een jaar uit was met een knieblessure, is in elk geval wel een opsteker.”

De Volkskrant concludeert dat de blessures van Bijlow en Gimenez het breekpunt waren voor Feyenoord. “Met na rust een totale ineenstorting. Feyenoorders dwaalden over het veld zonder enig idee te hebben hoe Lille te ontregelen.”

Journalist Bart Vlietstra sluit echter niet uit dat de ploeg van Priske er tegen Ajax ‘gewoon’ weer staat. “Feyenoord zakt dit seizoen weliswaar na grootse prestaties soms ineens door de hoeven, maar kan ook plotsklaps verrijzen na een dramatische uitslag. Priske moet hopen dat zulks nu binnen vier etmalen gebeurt.”