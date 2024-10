Nederlandse kranten zien Ajax ondanks ‘bonkig jonkie’ en 'noodverbandjes' overeind blijven in Praag

‘Pleisters plakken in Praag’, schreeuwt de kop van het Algemeen Dagblad een dag na het 1-1 gelijkspel tussen Slavia Praag en Ajax. De Nederlandse ochtendkranten zagen matig veldspel van de Amsterdammers, die in de slotfase wel een geweldig collectief vormden.

“Het punt dat het tiental van Ajax tegen Slavia uit het vuur trok, werd logischerwijs gekoesterd, maar de samenstelling waarin de ploeg van Francesco Farioli eindigde in Praag, vertelt ook hoe ver de club nog van huis is”, luidt de eerste conclusie van journalist Johan Inan.

De clubwatcher zoomt daarbij ook in op de selectie waarmee Farioli het in Praag moest doen. Volgens Inan was de Italiaan in de Fortuna Arena ‘alleen maar aan het repareren’. Daarbij gebruikt hij Tahirovic, die voor het eerst dit seizoen minuten kreeg, als eerste voorbeeld. “Ja, de speler waar Ajax vorig seizoen acht miljoen voor betaalde en die afgelopen zomer niet eens verhuurd kon worden.”

Inan stelt dat Farioli door het wegvallen van Bertrand Traoré enkel nog Mika Godts over had als ‘serieuze’ vleugelspits. “Daardoor begon hij met de Christian Rasmussen, een bonkig jonkie die de voorbije seizoenen al werd verhuurd.”

Tot slot haalt Inan ook Anton Gaaei en Owen Wijndal aan als ‘noodverbandjes’. “ Owen Wijndal vond zich net als Tahirovic in augustus nog terug tussen de beloften en in de etalage. Ajax had ook hem niet meer nodig. Nu viel de linksback in als linksbuiten. En op rechts posteerde Farioli in Anton Gaaei nog een vleugelverdediger.” Inan concludeert dat de selectie van donderdag symbool stond voor 'hoe ver Ajax nog van de troon verwijderd is'.

Scheidsrechter

Ook Mike Verweij zag namens De Telegraaf dat Ajax het lastig had tegen de B-kern van Slavia Praag, dat in voorbereiding is op de stadsderby tegen Sparta. De journalist noemt daarbij een andere moeilijke factor. “Aangespoord door de eigen fanatieke aanhang zette Slavia aan, waarbij de voortdurende en vervelende beïnvloeding van de Letse scheidsrechter Andris Treimanis niet werd geschuwd.”

“Treimanis toonde zich aanvankelijk onverstoorbaar, was Ajax in zijn gele-kaartenbeleid goed gezind, maar werd gedurende het eerste bedrijf steeds gevoeliger voor het gefluit en geschreeuw. De gele kaart voor Jorrel Hato was daar het beste voorbeeld van”, gaat Verweij verder.

Verweij heeft het eveneens over de wissels van Farioli, die niets kwalijk kan worden genomen. “Met Chuba Akpom, Owen Wijndal en Anton Gaaei voor Brobbey, Godts en Rasmussen moesten nog 34 officiële minuten worden overleefd. De wissels leken niet uit luxe geboren, maar ook met het oog op FC Groningen-thuis en de al uitpuilende ziekenboeg te worden genomen.” De journalist spreekt van een zwaarbevochten punt, dat met kunst-en-vliegwerk is binnengesleept.

De Volkskrant gaat dieper in op dat kunst-en-vliegwerk. “Owen Wijndal rolde buiten de zijlijn terug het veld in, Chuba Akpom bleef net iets langer liggen nadat hij aan zijn hoofd was geraakt, en Anton Gaaei ging verhaal halen bij de scheidsrechter toen er bekers uit het publiek zijn kant op vlogen, al won hij er vooral kostbare tijd mee.”

Journalist Guus Peters zag dat Ajax in Praag alles aangreep om het zwaarbevochten gelijkspel over de streep te trekken. “Ajax is een team in opbouw en voetbalt de ene wedstrijd beter dan de andere, zo bleek ook tegen Slavia Praag.” Volgens Peters hebben de Amsterdammers het aan hun arbeid te danken dat ze ondanks de rode kaart voor Youri Baas overeind bleven.