Nederlandse analytici wijzen massaal andere zondebok dan Joey Veerman aan

Het Nederlands elftal stelde dinsdagavond hevig teleur tegen Oostenrijk (2-3). Ondanks de nederlaag plaatst Oranje zich wel als een van de beste vier nummers drie voor de knock-outfase. Joey Veerman was geen schim van zichzelf en werd nog voor rust gewisseld, maar Nederlandse analytici uitten ook forse kritiek op Virgil van Dijk. Vooral de rol van de aanvoerder van Nederland bij de 2-3 van Marcel Sabitzer is opvallend te noemen.

In de ogen van Marco van Basten is Van Dijk geen leider. In Studio Fußball laat de analist zich negatief uit over de 32-jarige Oranje-international. “Met name van achteruit is het heel belangrijk dat je mensen met passing moet uitspelen en niet alleen moet afspelen. Als je aan de bal bent in de verdediging en dat lukt niet, dan kom je op het middenveld onder druk te staan en voorin niet vrij. Daar begint het probleem.”

“Van Dijk is de aanvoerder, die moet de leiding geven. Hij is uiteindelijk ook diegene die we aanspreken als grote leider van het team. Dan weet je ook dat je dit soort dingen beter moet organiseren. Of mijn eerdere kritiek heeft geleid tot verbetering? Nee, helaas dat niet. Eigenlijk gaan dezelfde dingen nog steeds niet goed.”

Van Basten zag Van Dijk ook een kwalijke rol spelen bij de 2-3 van Oostenrijk. “Hij hief buitenspel op. Sabitzer loopt weg uit de rug van Schouten, dat mag in principe ook niet.”

Van Dijk staat twee meer achter zijn eigen verdediging en heft daarmee buitenspel voor de scorende Sabitzer op.

Theo Janssen kan zich in de kritiek op de aanvoerder van Oranje vinden: “Van Dijk speelt graag links in het centrum, dan dwingt hij zich eigenlijk al tot het geven van simpele passes. Rechts centraal verwacht je misschien ook dat hij een keer indribbelt, een crosspass geeft of iets verrassends doet. Dat kan hij niet. Van Dijk is gewoon een degelijke speler die de bal normaal gesproken naar de goede kleur geeft met heel weinig risico. Dan hoop je dat de spelers om hem heen die andere kwaliteiten wel hebben.”

Journalist Maarten Wijffels laat in een artikel in het Algemeen Dagblad zijn licht schijnen op de nederlaag van Nederland en pikt Van Dijk eruit. “De vrijheid die hij wil, kan niet altijd meer. Voor het eerst dit EK zette een tegenstander druk op Oranje. En de conclusie: Nederland had geen idee hoe daarmee om te gaan. Pijnlijk was vooral ook de rol van de leider van de defensie, aanvoerder Virgil van Dijk.”

Wijffels stipt aan dat Van Dijk in de eerste helft geen man oppakte, maar telkens slechts wat gebaarde naar zijn middenvelders. “Het punt is: Van Dijk wil graag als vrije man spelen achterin. Maar dat kan gewoon niet altijd. Het was ook al een item waar Louis van Gaal als bondscoach mee te maken had.”

Schouten loopt bij Sabitzer in de laatste lijn, terwijl Van Dijk niet doorstapt op de uitgezakte spits Arnautovic, die in de as volledig vrijkomt.

De journalist wijst eveneens naar de kwalijke rol die Van Dijk speelde bij de 2-3 van Sabitzer. “Als enige stond Van Dijk nog een meter achter de overige Oranjeverdedigers in zijn eigen doelmond. Daardoor was de steekpass op de scorende Sabitzer géén buitenspel. Bij die goal zag je nog een ander groot probleem bij Oranje: spelers die verzuimen mee te lopen met hun eigen man, in dit geval Jerdy Schouten die Sabitzer zomaar liet vertrekken uit zijn rug.”

