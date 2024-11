Nederlands keeperstalent wees Ajax af: ‘Mijn vrienden snapten er niks van’

AZ-keeper Rome-Jayden Owusu-Oduro verkoos de opleiding van de Alkmaarders boven die van Ajax. De talentvolle keeper maakte die beslissing op basis van zijn gevoel en het duidelijke plan dat AZ voor hem had. Bij de Amsterdammers lag er namelijk een ander plan voor hem klaar.

Owusu-Oduro mocht op jonge leeftijd stage lopen bij Ajax, de club uit zijn geboortestad. De doelman met Ghanese roots koos echter voor AZ, waar hij sinds dit seizoen eerste doelman is. Bovendien schreef hij met Jong Oranje historie door alle duels in de EK-kwalificatiereeks te winnen.

"Mijn vrienden snapten er niks van", zo vertelt Owusu-Oduro tegenover Mee Met Oranje. Na een trainingsstage van twaalf weken koos hij bijna tien jaar geleden niet voor Ajax, maar voor AZ. "Dat deed ik op basis van mijn gevoel. In Alkmaar kreeg ik een gerust gevoel. Bovendien hadden ze een duidelijk plan, dat was heel belangrijk voor me.”

Het plan van Ajax sprak de jonge doelman minder aan. "Bij Ajax zouden we met drie keepers afwisselend gaan keepen.Ik kwam net van een amateurclub (DVC Buiksloot, red.) en vond het juist belangrijk dat ik veel ging spelen. Bovendien voelde ik veel vertrouwen vanuit AZ, omdat ze me al vroeg aannamen én ik in eerste instantie met oudere jongens mocht trainen."

Bij AZ duurde het even voordat Owusu-Oduro zijn plek wist te vinden. In de O14 groeide hij uit tot een vaste waarde onder de lat. “Ik kreeg trainers die in mij geloofden en vanaf toen is alles vooruit gegaan.”

“Onze eindzege in de Youth League (in 2023, red.) is uiteindelijk de grote bekroning voor de hele club geweest. Elke week wordt het nog weleens besproken op de club. Het is een fantastische herinnering”, zo laat de Nederlandse-Ghanees weten.

Owusu-Oduro kwam tot dusver tot vijftien Eredivisie-wedstrijden in de hoofdmacht van AZ. Het keeperstalent is daarnaast drievoudig jeugdinternational van Jong Oranje.