Nederlands elftal gewaarschuwd voor Ajacied: 'Een van de grootste talenten van Bosnië'

Haris Medunjanin heeft zich in gesprek met De Telegraaf lovend uitgelaten over Benjamin Tahirovic. De middenvelder van Ajax, die op de nominatie staat om te vertrekken uit de Johan Cruijff ArenA, neemt het zaterdagavond met Bosnië en Herzegovina op tegen Nederland in de strijd om de Nations League.

Het huwelijk tussen Ajax en Tahirovic is nog geen gelukkige gebleken. De middenvelder kwam vorig jaar zomer voor 7,5 miljoen euro over van AS Roma, maar heeft in Amsterdam nog maar weinig mensen weten te overtuigen.

Ajax besloot Tahirovic deze zomer in de etalage te plaatsen, maar raakte hem niet kwijt. De Bosniër is daarop ingeschreven voor de Europa League, zodat Francesco Farioli mogelijk een beroep kan doen op de middenvelder in het tweede Europese clubtoernooi.

De Telegraaf sprak in aanloop naar het Nations League-duel tussen Nederland en Bosnië met diens landgenoot Medunjanin. "Tahirovic mag weg bij Ajax, maar ik zie hem desondanks als een van de grootste talenten van Bosnië en Herzegovina", aldus de voormalig speler van PEC Zwolle, AZ en Sparta Rotterdam.

"Onze mentaliteit is best lastig", gaat Medunjanin verder. "Wij zijn trots en willen horen dat we alles spelen. Iedereen denkt dat hij een sterspeler is. Maar als je het bij Ajax niet direct laat zien, dan staan er drie, vier anderen te dringen om je plaats over te nemen."

Medunjanin hoopt dat Tahirovic daar mee om weet te gaan. "Bosniërs denken dan vaak dat de trainer tegen ze is. Dat moet Benjamin uit zijn hoofd zetten. Hij moet keihard gaan werken en zelf zijn basisplaats afdwingen. Ik denk dat hij zich tegen Nederland zeker wil bewijzen."

Het duel tussen Nederland en Bosnië begint zaterdagavond om 20:45 uur. Medunjanin weet wel wat hij kan verwachten. "Bosnië en Herzegovina zal naar Eindhoven komen om te verdedigen en proberen uit een corner of een dood spelmoment de 0-1 te scoren", besluit de middenvelder.