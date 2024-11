Nederlands elftal geeft zege op Bosnië weg in dramatische tweede helft

Het Nederlands elftal is er dinsdagavond niet in geslaagd om de groepsfase van de Nations League winnend af te sluiten. Op bezoek bij Bosnië en Herzegovina kwam de B-ploeg van Oranje wel op voorsprong dankzij een kopdoelpunt van Brian Brobbey. De tweede helft zakte het niveau van de ploeg van Ronald Koeman echter ver in. Het werd 1-1 via een tegengoal van Ermedin Demirovic. Nederland wist al dat het als nummer twee in Groep 3 van League A naar de kwartfinale van de Nations League gaat, die in maart gespeeld wordt.

Koeman besloot het volledige elftal op de schop te gooien en met elf nieuwe spelers aan de aftrap te komen. Opmerkelijk was dat Joshua Zirkzee én Brian Brobbey, normaliter concurrenten voor de spitspositie, samenspeelden. Justin Kluivert en Noa Lang kregen een kans als vleugelspitsen. Bij Bosnië en Herzegovina stond Ajax-middenvelder Benjamin Tahirovic in de basis.

Het Nederlands elftal was heel dominant in de eerste helft. Het eerste echte schot was in de negende minuut afkomstig van Stefan de Vrij, die Martin Zlomislic redding zag brengen. In de 24ste minuut creëerde Lang ruimte voor zichzelf om een voorzet te kunnen geven. Die werd bij de tweede paal simpel achterwaarts binnengekopt door Brobbey, die daarmee zijn eerste doelpunt in dienst van het Nederlands elftal maakte: 0-1.

Vier minuten later tikte Brobbey op aangeven van Lang opnieuw een bal binnen, maar ditmaal volgde een vlagsignaal voor laatstgenoemde, die duidelijk in buitenspelpositie had gestaan. Aan de overzijde werd in de 36ste minuut ook een buitenspeldoelpunt van Bosnië afgekeurd.

Kort voor rust volgde een scrimmage voor de goal van Bosnië: De Vrij, Brobbey en Zirkzee schoten achter elkaar hard op de keeper en verdediging, geen doelpunt.

In de tweede helft zakte het niveau van het Nederlands elftal ver weg. Bosnië kwam steeds dichter bij het doel van Mark Flekken, die in de zestigste minuut moest toezien hoe Edin Dzeko van dichtbij binnentikte. Bij dat moment kwam Oranje nog weg, omdat de treffer vanwege buitenspel werd afgekeurd.

Nederland bleef schutteren en kreeg in de 67ste minuut alsnog de 1-1 om de oren. Flekken redde nog op een hard schot van Dzeko, waarna Ermedin Demirovic simpel binnenkopte. Enkele minuten later schoot Flekken de bal in de opbouw zomaar tegen Dzeko op, waardoor opnieuw enorm gevaar voor het doel van Oranje ontstond. Invaller Ryan Gravenberch kon de situatie nog net oplossen.

Koeman besloot vervolgens om Cody Gakpo en Wout Weghorst in te brengen, waarmee het spelbeeld duidelijk kantelde in het voordeel van Nederland. In de eindfase kon Oranje daardoor zoeken naar een winnende treffer, maar echt grote kansen kwamen er niet. Er volgde in blessuretijd nog een publiekswissel voor de 38-jarige Dzeko. De aanvoerder van Bosnië neemt mogelijk afscheid van het nationale elftal.