Nederland speelt tegen Roemenië en heeft ook daarna in potentie gunstig schema

De tegenstander van het Nederlands elftal in de achtste finale van het EK 2024 is bekend. Oranje speelt op dinsdag 2 juli om 18:00 uur tegen Roemenië in München. Dat is het resultaat van de laatste groepswedstrijden die woensdagavond laat werden afgewerkt.

Voor Nederland lijkt de weg naar de halve finale op papier niet al te ingewikkeld. De winnaar van Nederland - Roemenië speelt in de kwartfinale tegen de winnaar van het tweeluik Oostenrijk - Turkije.

Daarna volgt voor Oranje een potentiële halve finale tegen Engeland, Slowakije, Zwitserland of Italië. Nederland zit aan de 'gunstige' kant van het schema en ontloopt tot aan de finale topfavorieten als Spanje, Duitsland, Portugal, Frankrijk en België.

Het speelschema van het EK 2024.

Nederland verloor dinsdag verrassend van Oostenrijk (2-3) en plaatste zich daardoor als nummer drie van Groep D voor de volgende ronde op het EK. De ploeg van Ronald Koeman moest daardoor de wachtkamer in om te weten te komen wie de volgende tegenstander is.

Door de opzet van het EK met 24 landen gaan vier van de zes nummers drie uit de poulefase door naar de knock-outfase. Nederland wist al dat het met vier punten tot die beste nummers drie zou gaan behoren, maar moest afwachten welke andere landen meegaan. Het gaat uiteindelijk om Slovenië, Slowakije en Georgië. Dat zijn samen met Nederland de nummers drie uit Groep C, D, E en F.

