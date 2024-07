Nederland halvefinalist op het EK na zenuwslopende tweede helft tegen Turkije

Het Nederlands elftal mag zich na een zenuwslopende kwartfinale tegen Turkije halvefinalist op het EK noemen. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman keek lange tijd tegen een 0-1 achterstand aan, maar na de gelijkmaker van Stefan de Vrij in minuut 70 werd het zes minuten later 2-1 dankzij een eigen goal van Mert Müldür. Oranje neemt het in de halve finale op tegen Engeland, dat eerder op de avond na strafschoppen afrekende met Zwitserland.

Bart Verbruggen stond op doel bij Oranje. De viermansdefensie bestond uit Denzel Dumfries, De Vrij, Virgil van Dijk en Nathan Aké. Jerdy Schouten, Xavi Simons en Tijjani Reijnders vormden het middenveld achter aanvallers Steven Bergwijn, Memphis Depay en Gakpo. Bergwijn kreeg vrij verrassend de voorkeur boven Donyell Malen.

Bij Turkije was Mert Günok de doelman van dienst. Bondscoach Vincenzo Montella koos voor vijf verdedigers: Müldür, Kaan Ayhan, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakci en Ferdi Kadioglu. Spits Arda Güler werd in zijn rug gesteund door middenvelders Baris Alper Yilmaz, Salih Özcan, Hakan Çalhanoglu en Kenan Yildiz. Ismail Yüksek en Haarlemmer Orkun Kökçü keken toe vanwege een schorsing.

Na nog geen minuut spelen kreeg Oranje zijn eerst grote kans. Een combinatie tussen Gakpo en Memphis mislukte, maar laatstgenoemde kreeg de bal gelukkig mee en mocht vrij uithalen vanaf randje zestien. De spits schoot over, mede doordat hij uitgleed op het moment van uithalen. In de beginfase werd duidelijk hoe het spelbeeld eruit zou zien. Oranje genoot het balbezit, Turkije hanteerde de lange bal en loerde op een fout.

Goed voorbereidend werk van Kadioglu leidde het eerste doelgevaar van Turkije in. Özcan probeerde het met een knal van afstand. Wel hard, niet secuur. Vanaf een vergelijkbare positie aan de andere kant loste Simons, die geen gelukkige openingsfase speelde, een teleurstellend schot. Oranje verloor het initiatief langzamerhand. Turkije werd nog niet écht gevaarlijk, maar kwam steeds wel een stapje dichter bij Verbruggen.

Met name uit standaardsituaties werd Turkije regelmatig dreigend. Goed en net op tijd ingrijpen van Verbruggen en Schouten voorkwamen dat dat dreiging uitmondde in grote kansen. Verbruggen was zichtbaar ontevreden over het Turkse initiatief, maar veel veranderde dat niet.

Sterker nog: tien minuten voor rust was het raak uit een hoekschop, die ontstond doordat Dumfries, die dacht dat het een doeltrap zou worden, liet lopen. Güler gaf voor tot bij de tweede paal, over Verbruggen, en Samet Akaydin kopte binnen: 0-1. Het afstandsschot van Bergwijn, die vlak voor rust zeer ruim over schoot, was exemplarisch voor de dramatische fase waar Oranje in zat.

Het moest na rust over een andere boeg en dus besloot Koeman Bergwijn te slachtofferen voor Wout Weghorst. Vijf minuten na zijn entree kopte Weghorst uitstekend terug op Memphis, die een teenlengte tekortkwam om de gelijkmaker binnen te tikken. Weghorst bracht nieuw elan in de aanval van Oranje, dat het desondanks zeer lastig had met Turkije. Dat land kwam ook zeer dicht bij de 2-0 via Güler, die zijn klasse etaleerde en een vrije trap tegen de buitenkant van de paal schoot.

Oranje kwam heel langzaam, maar zeker beter in de wedstrijd. Het bleef echter flink oppassen voor de counter. Nadat Aké al geel had gekregen voor het neerhalen van Güler, kreeg Van Dijk dezelfde kleur kaart te zien voor het onderuithalen van Yilmaz. Uit de vrije trap na de overtreding van Van Dijk werd het opnieuw bijna 2-0, toen een uithaal van Yildiz op de een of andere manier gekeerd werd door Verbruggen. Uit de rebound leek het alsnog 2-0 te worden, ware het niet dat Weghorst een fantastische tackle inzette.

Weghorst viel uitstekend in, en kreeg plots een vrije schietkans bij de tweede paal. Waar hij ook breed had kunnen leggen, ging hij voor eigen succes en stuitte hij in de korte hoek op Günok. Dat moment pakte uitstekend uit, want de daaropvolgende hoekschop leverde de gelijkmaker op. Memphis gaf scherp voor en De Vrij kopte in vrije positie keihard raak: 1-1.

De Oranje-supporters in Berlijn konden zes minuten na de gelijkmaker opnieuw juichen. Dumfries gaf scherp voor en nadat Memphis net niet bij de bal kwam, lukte Gakpo dat wel. De linksbuiten tikte bij de tweede paal binnen nadat hij het duel van Müldür won en zag de bal tergend langzaam binnenrollen: 2-1. Müldür kreeg het (eigen) doelpunt achter zijn naam.

Plots kwam Turkije opnieuw langszij. Een voorzet vanaf links leek binnengelopen te kunnen worden Zeki Celik, maar de AS Roma-verdediger stuitte op invaller Micky van de Ven, die Oranje behoede voor een enorme domper. Ook uit de rebound was het niet raak.

Ook Oranje kreeg nog een enorme mogelijkheid. Na prima werk van debutant en invaller Zirkzee schoot Gakpo keihard op Günok. In blessuretijd groeide Verbruggen uit tot helddoor te redden op een poging van dichtbij van Semih Kiliçsoy. Oranje overleefde de Turkse storm en staat in de halve finale tegen Engeland.

