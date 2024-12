Nederland eindigt 2024 als nummer zes op coëfficiëntenranglijst, maar Portugal nadert

Nederland eindigt 2024 als nummer zes van de coëfficiëntenranglijst. Toch moeten Feyenoord, PSV, Ajax, FC Twente en AZ na de winterstop nog flink aan de bak, want Portugal loopt steeds verder in. Ook deze week waren de resultaten van de Portugese clubs beter dan de Nederlandse.

Nummer zes Nederland heeft momenteel 59,900 punten. Frankrijk, dat vijfde staat, is voorlopig uit zicht verdwenen met 65,093 punten. Portugal staat zevende, met 57,791 punten.

Zo heeft Nederland momenteel nog een voorsprong van ruim twee punten op Portugal. Dat gat was aan het begin van het seizoen nog ongeveer vijf punten.

Ook deze week bijvoorbeeld presteerden de Portugese clubs beter dan de Nederlandse. Een zege levert twee punten op op coëfficiëntengebied, een gelijkspel één. Nederland pakte deze week zodoende vier punten, want Feyenoord won en AZ en Twente speelden gelijk. Dat moet worden gedeeld door het aantal clubs dat Nederland in Europa had aan het begin van het seizoen (zes), en komt dus neer op een coëfficiënt van 0,67.

Portugal zag FC Porto en Vitória Guimarães winnen deze week, terwijl Benfica gelijkspeelde. Aangezien het land met vijf clubs aan dit Europese seizoen begon, leverde dat deze week een coëfficiënt op van 1,00.

Het land dat dit seizoen als nummer zes op de coëfficiëntenranglijst eindigt, mag in het seizoen 2026/27 met twee clubs deelnemen aan het hoofdtoernooi van de Champions League. Een derde club mag zich bovendien via de voorrondes nog proberen te plaatsen voor het miljardenbal.

Als Nederland zevende wordt, mag alleen de kampioen van de Eredivisie rechtstreeks naar het hoofdtoernooi van de Champions League in 2026. De nummer twee moet zich dan proberen te plaatsen via de voorrondes. Komend seizoen is Nederland overigens nog hoe dan ook zeker van twee clubs in de hoofdfase van de Champions League.

Huidige coëfficiëntenranglijst:

1. Engeland - 99,374

2. Italië - 87,465

3. Spanje - 81,989

4. Duitsland - 78,331

5. Frankrijk - 65,093

6. Nederland - 59,900

7. Portugal - 57,791

8. België - 52,350