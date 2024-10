NEC wint aan de hand van Vito van Crooij en vergroot zorgen van sc Heerenveen

NEC heeft zaterdagavond een ruime zege geboekt op sc Heerenveen in de Eredivisie. In Nijmegen werd het 3-0. Vito van Crooij was de grote man aan de kant van de thuisploeg, met twee goals. Door de zege klimt NEC over Heerenveen heen, naar plek elf op de ranglijst. Heerenveen staat teleurstellend zestiende.

Met Vito van Crooij (NEC) en Levi Smans (Heerenveen) was er aan beide kanten een basisdebutant. Bovendien mocht Andries Noppert het voor de eerste keer dit seizoen laten zien onder de lat van de Friezen. Hij kreeg van Robin van Persie de voorkeur boven Mickey van der Hart.

NEC kende een droomstart, want al binnen drie minuten stond het 1-0. Een afstandsschot van Mees Hoedemakers kwam via wat Heerenveen-verdedigers voor de voeten van Van Crooij, en die maakte zo zijn eerste goal voor de Nijmegenaren.

In de fase daarna had Heerenveen een licht overwicht. Dat leverde een paar kleine mogelijkheden op, maar echt dreigend werden de bezoekers niet.

Na de rust werd het 2-0: Bram Nuytinck kopte de bal binnen uit een corner. Het was voor de verdediger van NEC zijn eerste Eredivisie-doelpunt sinds 16 september 2011. Zo zat NEC op rozen.

En het werd nog mooier voor de thuisploeg, en opnieuw Van Crooij was daar verantwoordelijk voor. Hij maakte zijn tweede na een goede steekpass van Sami Ouaissa en een balletje breed van Sontje Hansen.

Een machteloos Heerenveen wist daar niks tegenin te brengen. Vlak voor tijd werd het zelfs nog bijna 4-0, maar Noppert bracht knap redding op de kopbal van Rober González.