NEC vecht zich met meer geluk dan wijsheid langs dapper PEC Zwolle

NEC heeft zijn eerste punten van het seizoen te pakken. De ploeg van trainer Rogier Meijer speelde allesbehalve overtuigend tegen PEC Zwolle, maar wist de zege in de slotfase op gelukkige wijze naar zich toe te trekken: 1-0. Jasper Schendelaar ging vlak voor tijd in de fout, waardoor Rober González kon binnentikken. Een hard gelag voor PEC, dat lange tijd goed meedeed. Een rode kaart voor Thierry Lutonda bracht de ploeg van trainer Johnny Jansen echter in de problemen.

Bij beide ploegen vonden er twee wijzigingen plaats in de opstelling. Bij NEC werd de plek van de naar FC Twente vertrokken Bart van Rooij ingenomen door Brayann Pereira. De aan zijn rug geblesseerde Sami Ouaissa werd vervangen door Koki Ogawa. Aan de zijde van PEC maakten Dylan Vente en Simon Graves hun basisdebuut. Dat ging ten koste van Dylan Mbayo en Thomas Buitink.

Gek veel gebeurde er in eerste instantie niet in het Goffertstadion. NEC was de ploeg die het meeste balbezit genoot, maar de topvorm van vorig seizoen was nog niet aanwezig in de ploeg van Meijer. PEC hoefde niet meer toe te staan dan enkele dreigende spelhervattingen.

Eredivisie Fortuna Sittard SIT 2024-08-31T16:45:00.000Z 18:45 NEC NEC

Eredivisie PEC Zwolle ZWO 2024-09-01T12:30:00.000Z 14:30 Heracles HER

PEC kwam steeds beter in de wedstrijd en had zichzelf tot tweemaal toe kunnen belonen. Zo creëerde Odysseus Velanas een grote kans door Bram Nuytinck fraai door zijn benen te spelen. Zijn voorzet leverde net niets op, al belandde de bal daarna alsnog goed voor Anouar El Azzouzi. De middenvelder schoot nipt naast. Davy van den Berg kwam die fase het dichtst bij een treffer, maar zijn poeier eindigde op de lat.

NEC had moeite met het frivool spelende PEC, maar kreeg vlak voor rust wel plots zijn grootste kans. Mees Hoedemakers speelde in op Kodai Sano, die op zijn beurt landgenoot Ogawa bediende. De Japanner stond oog in oog met Schendelaar en stelde teleur door wild naast te schieten. Aan de andere kant deed Van den Berg veel te weinig met de geboden ruimte en krulde hij de bal in de handen van Robin Roefs.

Het niveau werd er bepaald niet beter op na rust, al vergoedde de spanning veel. NEC toonde meer urgentie, maar echt grote kansen leverde dat niet op. PEC hield goed stand en dat leek een grote kans op te leveren, maar de duw in de rug van Velanas bleef onbestraft. Tot woede van PECs assistent-trainer Diederik Boer, die na een cynisch applaus zijn tweede gele kaart binnen een paar seconden kreeg. Na iets meer dan een uur kwam PEC in de problemen. Lutonda pakte Sontje Hansen aan en moest dat bekopen met zijn tweede gele kaart.

PEC deed er alles aan om stand te houden en leek daar ook in te slagen, want NEC bleef weinig creëren. De Nijmeegse druk werd wel steeds groter en met elf tegen tien slaagde NEC er vlak voor tijd toch in de voorsprong te grijpen. Een voorzet van Thomas Ouwejan had geen probleem moeten zijn voor Schendelaar, maar de goalie verkeek zich daar compleet op. De bal rolde door tot bij de tweede paal, waar González de winnende binnentikte: 1-0.