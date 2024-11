NEC profiteert optimaal van rode kaart en loopt na rust weg bij RKC Waalwijk

NEC heeft zaterdagavond een riante 0-3 zege geboekt op RKC Waalwijk. Lange tijd zag het er niet naar uit dat de Nijmegenaren drie punten zouden overhouden aan het duel, waarin het enige tijd de mindere was van RKC. Na de rode kaart voor Daouda Weidmann werd het de Nijmegenaren een stuk makkelijk gemaakt en werd het 0-3. Koki Ogawa, Sami Ouaissa en Ivan Márquez scoorden voor de bezoekers.

Aan de kant van RKC begon Luuk Wouters op de linksbackpositie, waar hij de vervanger was van de vorige week tegen Almere City geblesseerd geraakte Juan Familia-Castillo. NEC begon ongewijzigd ten opzichte van de eclatante 6-0 zege op FC Groningen. Routiniers Lasse Schöne en Bram Nuytinck waren weer fit genoeg om op de bank plaats te nemen.

In de vermakelijke, open beginfase kregen kregen beide ploegen kansjes om de score te openen. Zo produceerde RKC-spits Oskar Zawada een teleurstellend schotje in kansrijke positie en probeerde Mees Hoedemakers het aan de andere kant tot twee keer toe. De middenvelder schoot eerst nog geen halve meter over en dwong RKC-goalie Jeroen Houwen even later tot een knappe redding.

In de bijzonder evenwichtige wedstrijd brak RKC regelmatig door op het middenveld, waardoor NEC-goalie Robin Roefs enkele keren moest ingrijpen om echt grote kansen te voorkomen. Richonell Margaret leek wel op weg om Roefs serieus te testen, maar de aanvaller schoot met links wild over. Aan de andere kant kopte Philippe Sandler gevaarlijk voorlangs uit een hoekschop.

RKC werd naarmate de eerste helft vorderde de bovenliggende partij in Waalwijk, maar op slag van rust gaf het het initiatief volledig uit handen. Weidmann kreeg binnen een tijdsbestek van een paar minuten twee keer geel. De Fransman pakte zijn eerste gele kaart voor een opstootje aan de zijlijn, even later was hij te laat en haalde hij Rober González neer. Het was alweer de zesde keer dit seizoen dat RKC met tien man kwam te staan.

Klik op de tweet, dus niet op de video/foto, om de beelden te bekijken op X.

Met een man minder was RKC in de openingsfase na rust de betere partij. Het leverde na een lepe voorzet van Richard van de Venne een grote mogelijkheid in voor Silvester van der Water, wiens inzet richting de korte hoek net wat kracht miste. Roefs kon vrij simpel keren.

NEC-trainer Rogier Meijer was woedend over het slappe spel van zijn ploeg en maakte dat aan de zijlijn ook in woord en gebaar duidelijk. Na die donderpreek ging het beter lopen bij NEC, dat steeds meer naar voren trok en Houwen middels een vrije trap van Vito van Crooij tot een redding dwong.

Even later was het uit een hoekschop alsnog raak voor de Gelderlanders. González verlengde de bal bij de eerste paal met het hoofd en zag Ogawa bij de tweede paal een haast niet te missen kans benutten: 0-1.

Twintig minuten voor tijd was het definitief beslist, toen Ouaissa een fraaie voorzet van Brayann Pereira binnenknikte: 0-2. Vlak voor tijd werd het ook nog 0-3 in de wedstrijd die geen wedstrijd meer was. Van Crooij vond het hoofd van Márquez en de Spanjaard kopte raak in de verre hoek.