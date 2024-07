NEC heeft de optie tot koop in het huurcontract van aanvaller Rober González gelicht

Rober González blijft bij NEC. De Spanjaard werd afgelopen seizoen al door de Nijmegenaren gehuurd van Real Betis en heeft vrijdag zijn handtekening gezet onder een contract dat hem tot medio 2027 in het Goffertstadion houdt.

González heeft afgelopen seizoen laten zien een versterking te zijn voor NEC. In de Eredivisie maakte hij zes doelpunten en gaf hij vier assists. Een prestatie die indrukwekkend genoemd mag worden, gezien het feit dat hij in 14 van de 29 Eredivisie-duels die hij speelde invaller was.

Ook in de TOTO KNVB Beker wist de 23-jarige Spanjaard indruk te maken, door vier keer te scoren en een assist af te leveren. Mede dankzij zijn productiviteit bereikte NEC de finale, waarin het verloor van Feyenoord (1-0). Daarnaast leverde hij een assist af in de play-offs om Europees voetbal, waarmee hij zijn seizoentotaal naar tien goals en zes assists bracht.

Reden genoeg voor NEC om de optie tot koop in het huurcontract te lichten, vindt ook technisch directeur Carlos Aalbers. “We hebben de tijd genomen om de optie van Rober te lichten omdat hij na een periode om te wennen een erg goede tweede seizoenshelft heeft gespeeld."

"Hij kan op verschillende posities uit de voeten en combineert een goede techniek met rendement. We zijn blij dat we Rober nu definitief kunnen binden aan onze club en hopen dat hij de ingezette lijn gaat doorzetten.”

González, die op beide flanken en op 10 uit de voeten kan, wist niet door te breken bij Real Betis, waar hij de jeugdopleiding doorliep en nog tot medio 2025 vastlag. Wel kwam hij uiteindelijk tot elf duels voor de Andalusiërs. De aanvaller uit Mérida speelde zes keer mee in LaLiga, twee keer in de Copa del Rey en driemaal in de Europa League.

NEC is druk bezig met het samenstellen van de selectie voor komend seizoen. De Nijmegenaren presenteerden Stijn van Gassel razendsnel na het vertrek van Jasper Cillessen naar UD Las Palmas. Daarnaast werden Koki Ogawa en Brayann Pereira definitief overgenomen, nadat zij al op huurbasis actief waren in Nijmegen.

