NEC'er Koki Ogawa behoudt Haaland-achtig moyenne door goal tegen Saudi-Arabië

Koki Ogawa heeft donderdag met een doelpunt een belangrijke bijdrage geleverd aan een zege van Japan op Saudi-Arabië. De NEC’er maakte de 0-2 in het WK-kwalificatieduel, en dat was ook de eindstand. Met negen punten uit drie duels is Japan koploper in Groep C van de Aziatische WK-kwalificatie. Saudi-Arabië staat derde met vier punten.

Bijzonderheden:

Japan, met Feyenoorder Ayase Ueda en voormalig Eredivisionisten Ritsu Doan en Ko Itakura in de basis, kwam in de veertiende minuut op 0-1. Hidemasa Morita kopte een teruggelegde voorzet voor het doel, Daichi Kamada tikte binnen.

Tien minuten voor tijd besliste de ingevallen Ogawa het duel, door de bal uit een corner binnen te koppen. Het was voor de spits alweer zijn zevende goal voor Japan, in zijn zesde interland. 0-2 bleek ook de eindstand.

Saudi-Arabië - Japan 0-2

14’ 0-1 Daichi Kamada (assist: Hidemasa Morita)

81’ 0-2 Koki Ogawa (assist: Junya Ito)