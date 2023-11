NEC deelt hartverwarmend nieuws: Bas Dost heeft het ziekenhuis verlaten

Vrijdag, 10 november 2023 om 17:28 • Jonathan van Haaster

Bas Dost heeft het ziekenhuis in Amsterdam verlaten, zo meldt zijn club NEC via de officiële kanalen. De Nijmegenaren laten weten dat er bij de aanvaller een ICD is geplaatst, een defibrillator die ingrijpt bij hartritmestoornissen.

Dost ging op 29 oktober plots naar de grond in de slotfase van het duel tussen AZ en NEC. Al snel werd de ernst van de situatie duidelijk. Dost werd gereanimeerd door de toegesnelde hulpdiensten en werd per brancard afgevoerd richting de catacomben van het AFAS Stadion. Op dat moment was Dost weer bewustzijn.

Het was even onduidelijk wat nu de precieze aanleiding was voor het incident. Begin november werd bekend dat een ontstoken hartspier de reden was voor het in elkaar zakken. "Ik heb inmiddels van mijn cardioloog vernomen wat de oorzaak is van wat mij is overkomen tijdens de wedstrijd AZ - NEC in Alkmaar", liet Dost toen weten via de officiële kanalen van NEC.

"Ik heb de afgelopen dagen veel onderzoeken gehad en die hebben uitgewezen dat ik een ontstoken hartspier (myocarditis) heb. Er kunnen diverse redenen zijn waardoor een hartspier ontstoken raakt en de gevolgen kunnen best groot zijn, maar ik heb geluk gehad dat ik op het veld succesvol gereanimeerd ben."

Dost liet vanuit het ziekenhuis al weten dat het naar omstandigheden goed met hem ging. "Ik heb gistermiddag tijdens de lunch onze staf en mijn collega-spelers toegesproken. Ik was blij ze weer te kunnen zien en spreken. Ik heb ze uitleg gegeven van wat mij is overkomen, wat de oorzaak was en hoe de komende periode er voor mij uit ziet."

Nu is Dost dus weer thuis. “Ik ben blij weer thuis te zijn en ga nu in alle rust herstellen. Ik wil graag nog een dankwoord richten aan iedereen die me de afgelopen periode heeft gesteund. We waarderen dat ontzettend.”

Dost kreeg gedurende zijn tijd in het ziekenhuis vele steunbetuigingen binnen, waar hij enorm dankbaar voor was. Zo zongen supporters van Sporting Portugal, waar Dost drie jaar voor speelde, zijn naam in de 28ste minuut in de uitwedstrijd tegen Boavista op 30 oktober. Dost droeg in Portugal rugnummer 28.