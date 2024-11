NEC boekt tegen armetierig FC Groningen grootste Eredivisie-zege in bijna vijftig jaar tijd

NEC heeft zondagmiddag niets heel gelaten van FC Groningen. De gretige Nijmegenaren straften het uiterst slordige spel van de Trots van het Noorden genadeloos af: 6-0. Het is de grootste Eredivisie-zege voor NEC sinds augustus 1976 (7-1 tegen VVV-Venlo). Vito van Crooij was met een treffer, twee assists en een verdiende strafschop de absolute man van de wedstrijd in het Goffertstadion. NEC stijgt naar plek tien, terwijl Groningen alleen op basis van doelsaldo boven de streep staat.

Alhoewel Groningen beter begon aan de wedstrijd, was het NEC dat via Kodai Sano het eerste schot loste. Na nog geen vier minuten kreeg NEC een strafschop, nadat Marvin Peersman Van Crooij vasthield in de zestien. Koki Ogawa pakte zijn verantwoordelijkheid en schoot via Groningen-goalie Etienne Vaessen raak in de rechterhoek: 1-0.

Uit een counteraanval maakte NEC er zeer makkelijk ook 2-0 van. Van Crooij genoot alle tijd en ruimte en bracht de bal tot bij Ogawa, die totaal ingedeukt in de zestien stond en de bal met binnenkant links in de linkerbovenhoek deponeerde: 2-0. Het was voor de Japanner zijn vierde treffer dit Eredivisie-seizoen.

Groningen liet zich compleet stukspelen door een te laag tempo te hanteren en bovenal slordig aan de bal te zijn. Vaessen liet zich kinderlijk eenvoudig de kaas van het brood eten door Van Crooij, die opkeek en Sontje Hansen bij de eerste paal helemaal vrij zag staan. De aanvaller liet Vaessen vervolgens kansloos met een slimme voetbeweging: 3-0.

Vlak na rust probeerde Jorg Schreuders zijn ploeg terug in de wedstrijd te brengen met een schot, dat op het laatste moment gekeerd werd door verdediger Calvin Verdonk. Zijn actie leverde direct ook een counteraanval in. Hansen gaf scherp voor vanaf links. Ogawa kopte terug op Van Crooij, die aan een zacht kopballetje genoeg had om de verre hoek te vinden: 4-0.

Van spanning was als vanzelfsprekend amper sprake meer na rust. NEC hoefde zich niet overmatig in te spannen, terwijl Groningen vooral de schade beperkt probeerde te houden. Makkelijk ging dat niet en dat had het met name aan zichzelf te wijten, daar Groningen totaal onherkenbaar en slordig speelde. Met name Vaessen had zijn dag niet.

Twintig minuten voor tijd maakte NEC zelfs zijn vijfde treffer van de wedstrijd. Ogawa won een kopduel en bereikte daarmee invaller Basar Önal, die niet als eerste NEC'er een zee aan ruimte genoot aan de linkerkant. Önal gaf ongehinderd voor op mede-invaller Sami Ouaissa, die van dichtbij geen moeite had om Vaessen te passeren: 5-0.

Het werd nog erger voor Groningen. Joey Pelupessy stak zijn arm uit in de zestien en maakte, zo concludeerde arbiter Martijn Vos na het zien van de beelden, strafbaar hands. Thomas Ouwejan schoot de bal in de linkerhoek achter de andermaal kansloze Vaessen: 6-0.