NEC-aanhang zorgt voor kippenvel met fraai eerbetoon voor Bas Dost

Donderdag, 2 november 2023 om 21:35 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:31

Een prachtig eerbetoon richting Bas Dost voorafgaand aan het bekerduel van NEC met Roda JC Kerkrade van donderdagavond. De supporters in De Goffert toonden een een spandoek met de tekst 'Beterschap Bas'. De NEC-spelers betraden het veld met een speciaal shirt met daarop de afbeelding van Dost. Achterop de shirts was de tekst 'Sterkte Bas' geprint en het nummer 12.

De bezoekers in De Goffert gingen in de twaalfde minuut van de bekerontmoeting massaal staan om te applaudisseren voor Dost, die zondag tegen AZ in elkaar zakte en op het veld werd gereanimeerd. Uit onderzoek blijkt de spits een ontstoken hartspier heeft, waardoor Dost heeft besloten voorlopig afstand te nemen van het voetbal.

"Ik heb inmiddels van mijn cardioloog vernomen wat de oorzaak is van wat mij is overkomen tijdens de wedstrijd AZ – NEC in Alkmaar", laat Dost donderdag weten via de officiële kanalen van NEC. "Ik heb de afgelopen dagen veel onderzoeken gehad en die hebben uitgewezen dat ik een ontstoken hartspier (myocarditis) heb. Er kunnen diverse redenen zijn waardoor een hartspier ontstoken raakt en de gevolgen kunnen best groot zijn, maar ik heb geluk gehad dat ik op het veld succesvol gereanimeerd ben."

De komende dagen gaan de onderzoeken door. "Daarna zal ik naar huis gaan en moet ik rust nemen om hier volledig van te kunnen herstellen", aldus Dost. "Na dat moment krijg ik pas meer inzicht in mijn toekomst en vanaf dan kan ik daar meer over delen. Voor nu neem ik even afstand van het voetbal en ga ik de komende tijd doorbrengen met mijn gezin en familie."

Reactie Van Schaik

Algemeen directeur Wilco van Schaik is zeer onde de indruk van het massale medeleven richting NEC en Dost. "Vitesse was de eerste club met een bos bloemen voor Bas, dan zie je wel wat het losmaakt. Uit binnen- en buitenland", zo klinkt het bij ESPN. "In samenwerking met alle supportersgroepen hebben we gezegd: 'Post voor Dost'".

"Elke dag komt het nog binnen en dan brengen brengen wij het een keer in de week naar de familie toe. En dan kan Bas thuis in alle rust herstellen. Maar het is ongekend wat er loskomt, en dat geeft wel heel veel energie. Het is gewoon een aparte persoonlijkheid, ook hoe hij hiermee omgaat", duidt Van Schaik het karakter van Dost.

"Dat merkten wij hoe hij dat van de week in de spelersbus deed, en gisteren (woensdag, red.) ook weer. Hij is echt ook wel geschrokken van het moment op het veld. Hij is heel dankbaar naar de medici van NEC en AZ. Maar daar tussendoor ook wel weer de positiviteit van het leven. En ook gelijk de jongens weer aanmoedigen en supporteren", zo besluit de NEC-directeur.