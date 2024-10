Nathan Aké hervat training bij Manchester City; grote vraagtekens rondom Kevin De Bruyne

Nathan Aké heeft de training bij Manchester City hervat, zo meldt Sky Sports. De centrumverdediger annex linksback liep in september een spierblessure op, maar lijkt spoedig weer zijn opwachting te kunnen maken. Dat geldt zoals het er nu uitziet niet voor Kevin De Bruyne, die donderdagmiddag schitterde door afwezigheid.

Aké raakte in het Nations League-duel tussen het Nederlands elftal en Duitsland in september (2-2) geblesseerd en ging met veel pijn naar de kant. Manchester City-manager Pep Guardiola bevestigde al snel dat de Hagenees inderdaad geblesseerd was en sprak de verwachting uit dat hij tot de volgende interlandperiode geen beroep op hem zou kunnen doen.

Die volgende interlandperiode is inmiddels achter de rug en Sky Sports bevestigt dat de verdediger weer meedoet aan de training. Op beelden is te zien dat Aké meedoet aan een rondo. In hoeverre hij meedeed aan de groepstraining, is vooralsnog onbekend. Manchester City heeft nog geen details onthuld rondom de fitheid van Aké.

In tegenstelling tot Aké vingen de camera's van Sky Sports geen glimp op van De Bruyne. De Belgische sterspeler liep medio september een spierblessure op in het Champions League-duel met Inter en werd vrij snel terugverwacht, maar van een rentree is het nog niet gekomen.

Guardiola liet voor de interlandbreak weten dat De Bruyne na de interlandbreak weer beschikbaar zou zijn, maar de Belg was niet te zien tijdens de eerste sessie van de training op donderdagmiddag. Kyle Walker en Manuel Akanji waren evenmin van de partij, al lijkt hun afwezigheid niet te maken te hebben met fitheidsklachten.

De Brazilianen Ederson en Sávio waren de laatste twee die hun gezicht niet lieten zien. Dat heeft alles te maken met hun aanwezigheid bij de WK-kwalificatiewedstrijd van dinsdagavond (lokale tijd) tegen Peru (4-0 winst).

Manchester City wacht tot de laatste interlandperiode van het jaar een druk programma met wedstrijden in zowel de Premier League, Champions League als EFL Cup. Aanstaande zondag trapt Man City het blok af met een uitwedstrijd tegen hekkensluiter Wolverhampton Wanderers.