Napoli verstevigt koppositie in Serie A door scorende Scott McTominay en David Neres

Napoli heeft zich vrijdagavond steviger genesteld op de koppositie van de Serie A-ranglijst. De ploeg van Antonio Conte won, zij het enigszins moeizaam, van het Como van Cesc Fàbregas: 3-1.

Bijzonderheden:

Scott McTominay, doelpuntenmaker van beroep, schoot Napoli na een halve minuut spelen al naar de voorsprong. Na goed werk van Romelu Lukaku schoot de Schot hard en laag raak: 1-0. Het was voor de van Manchester United overgekomen middenvelder zijn eerste competitietreffer in dienst van Napoli.

Op slag van rust zette Gabriel Strefezza Como weer naast de thuisploeg. Met een knap schot van buiten de zestien passeerde hij doelman Elia Caprile: 1-1. Napoli heroverde vroeg in de tweede helft echter weer de voorsprong. Via een door Lukaku benutte strafschop nam de ploeg van Conte weer de leiding over de wedstrijd. Moeizaam hobbelde Napoli richting het eind, totdat David Neres het duel beslechtte.

Neres, eigenlijk vaste bankzitter bij Napoli, kwam ook vrijdag weer in de ploeg. Zoals wel vaker was de Braziliaan vanaf de bank belangrijk. Na een knappe steekpass van Lukaku rondde de voormalig Ajacied prima af en gooide hij de wedstrijd in het slot: 2-2. Daarmee noteert Neres een knappe statistiek: hij is dit seizoen elke 23 minuten direct betrokken bij een doelpunt.

Napoli - Como 3-1

1' 1-0 Scott McTominay (assist: Romelu Lukaku)

43' 1-1 Gabriele Strefezza (assist: Máximo Perrone)

53' 2-1 Romelu Lukaku

86' 3-1 David Neres (assist: Romelu Lukaku)