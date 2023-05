Napoli laat Internazionale betreurd achter na fantastische tweede helft

Zondag, 21 mei 2023 om 19:56 • Jonathan van Haaster

Internazionale heeft op bezoek bij Napoli een nederlaag moeten slikken. De ploeg van trainer Simone Inzaghi, die woensdag de bekerfinale speelt tegen Fiorentina, verloor met 3-1. Napoli was de dominante partij, creëerde veruit de meeste kansen en wist via André-Frank Zambo Anguissa de ban te breken. Vlak voor tijd zorgde Romelu Lukaku alsnog voor de gelijkmaker. Een knappe prestatie, daar Inter-middenvelder Roberto Gagliardini vlak voor rust met twee keer geel van het veld gestuurd. De Milanezen moesten echter toezien hoe Giovanni Di Lorenzo en Gianluca Gaetano in de slotfase alsnog de zege voor Napoli binnensleepten. Door de nederlaag kan Inter nog altijd buiten de top vier vallen.

Napoli-trainer Luciano Spalletti had op de rechtsbuitenpositie een basisplaats in huis voor Eljif Elmas, waardoor Matteo Politano op de bank plaats moest nemen. De andere optie voor de rechtervleugel, Hirving Lozano, was er vanwege een knieblessure niet bij. Victor Osimhen en Kvicha Kvaratskhelia completeerden de aanval van de kampioen. Aan de kant van Inter had Inzaghi een basisplaats in huis voor Stefan de Vrij. Hij stond in het hart van de defensie naast Danilo D'Ambrosio en Alessandro Bastoni. De plek van Denzel Dumfries rechts op het middenveld werd ingenomen door Raoul Bellanova. Inter speelt woensdag de finale van de Coppa Italia en dus kregen ook Edin Dzeko en Lautaro Martínez rust. Joaquín Correa en Romelu Lukaku waren daardoor de spitsen van dienst.

Zambo Anguissa kreeg de eerste goede mogelijkheid. De middenvelder werd uit een vrije trap razendsnel aangespeeld en zag zijn schot enkele meters naast gaan. De Kameroener liet landgenoot André Onana volstrekt kansloos bij zijn volgende poging, maar tot opluchting van laatstgenoemde rolde de bal centimeters naast. Ook Osimhen deed van zich spreken. De Nigeriaan kopte eerst in de handen van Onana, die even later een omhaal van de spits ruim naast zag gaan. Vijf minuten voor rust kreeg Gagliardini zijn tweede gele kaart van de wedstrijd na een tackle op Zambo Anguissa. Laatstgenoemde schoot even later op de hand van Bellanova, maar voor een strafschop was het te weinig. Met tien man kreeg Inter op slag van rust nog een goede kans. Barella speelde Lukaku aan, die zijn inzet in het zijnet zag belanden.

Napoli bleef ook na rust aandringen en dat leidde al snel tot een schot van Di Lorenzo, die stuitte op Onana. Het werd duidelijk dat Inter de 0-0 stand prima vond en dat was te merken aan het tijdrekken van de bezoekers. De ploeg van Inzaghi had na een uur echter op voorsprong kunnen komen. Bellanova liet zijn klasse zien met een imposante rush over rechts en gaf voor op de volledig ongedekte Robin Gosens, die de bal totaal verkeerd raakte. Aan de andere kant was het alsnog raak voor Napoli. D'Ambrosio bracht Onana in de problemen, waardoor de bal niet goed werd weggewerkt. Zambo Anguissa werd vervolgens bereikt en knalde uit de draai knap raak: 1-0.

Invaller Dumfries kwam zeer dichtbij de gelijkmaker, ware het niet dat zijn kopbal van de lijn werd gehaald. In de daaropvolgende counter scoorde Napoli, maar de treffer werd afgekeurd wegens een overtreding van Piotr Zielinski. Tot ongeloof van de aanwezigen in het Stadio Diego Armando Maradona kwam Inter tien minuten voor tijd alsnog op gelijke hoogte. Federico Dimarco bracht de bal snel voor het doel, waar Lukaku klaar stond om binnen te tikken: 1-1. Toch wist Napoli opnieuw op voorsprong te komen. Di Lorenzo krulde de bal heerlijk in de kruising achter de verbouwereerde Onana: 2-1. Ondanks een dreigende voorzet voor het doel van Dumfries wist Inter de schade niet meer te herstellen. Sterker nog: uit een counter maakte invaller Gaetano er nog 3-1 van.