Napoli in punten gelijk met koploper Atalanta ondanks gemiste penalty Romelu Lukaku na hands Jay Idzes

Napoli is zaterdagmiddag in punten gelijk gekomen met Serie A-koploper Atalanta. Na het 1-1 gelijkspel van Atalanta op bezoek bij Lazio zaterdag, wist Napoli een dag later wel te winnen van Venezia: 1-0. Giacomo Raspadori maakte het enige doelpunt, terwijl Romelu Lukaku een penalty miste.

Napoli begon met voormalig Ajacied David Neres in de basis en Cyril Ngonge op de bank. Ook bij Venezia stonden er een aantal oude bekenden uit de Eredivisie in de basis: Jay Idzes, Filip Stankovic, Marin Sverko, John Yeboah en Gaetano Oristanio. Verder zat Ridgeciano Haps nog op de bank.

De thuisploeg domineerde in de openingsfase, en stuitte onder meer via Amir Rrahmani en Khvicha Kvaratskhelia op doelman Stankovic. Na een kleine twintig minuten werd ook Venezia voor het eerst gevaarlijk: Alex Meret bracht redding op een poging van Yeboah.

Tien minuten voor rust kreeg Napoli een penalty, nadat de bal tegen de arm van Idzes aan was gekomen. Het buitenkansje werd echter niet benut door Lukaku: Stankovic haalde zijn strafschop knap uit de hoek.

Ook na de rust was het Napoli dat voor de meeste dreiging zorgde. Stankovic bracht andermaal redding op pogingen van Kvaratskhelia, en een schot van Lukaku belandde via de keeper op de paal.

In de 79ste minuut was het dan eindelijk raak voor i Partenopei. Een voorzet van Neres belandde via Venezia-invaller Antonio Candela voor de voeten van Raspadori, waarna de aanvaller keihard raak schoot: 1-0. Zo schonk hij Napoli toch nog een driepunter.

Door de zege staat Napoli op 41 punten uit 18 duels, net als Atalanta. Laatstgenoemde club staat echter nog steeds bovenaan, vanwege het betere doelsaldo. Venezia bezet ondertussen plek negentien en verkeert in degradatiegevaar.