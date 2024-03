Voormalig Eredivisionist opvallende debutant in selectie Duitsland tegen Oranje

Vleugelspeler Jan-Niklas Beste, voormalig huurling van FC Emmen, debuteert deze maand in de selectie van Duitsland. Julian Nagelsmann heeft de 25-jarige linksbuiten van FC Heidenheim opgeroepen voor de oefeninterlands tegen Frankrijk (23 maart) en Nederland (26 maart). Verder keert Real Madrid-middenvelder Toni Kroos definitief terug in de Duitse selectie.

Beste speelde in het seizoen 2019/20 op huurbasis bij Emmen. Een zware knieblessure, inclusief operatie, zorgde ervoor dat de Duitser slechts zes officiële duels speelde namens de Rood-witten. Daarin fungeerde Beste eenmaal als aangever, tijdens het gewonnen Eredivisie-duel met ADO Den Haag (3-0).

Dit seizoen maakt Beste indruk bij promovendus Heidenheim, dat opvallend stabiel op de elfde plaats staat in de Bundesliga. Waar Beste in het verleden voornamelijk als linksback speelde, speelt hij inmiddels voorin op de flanken.

In 23 officiële wedstrijden dit seizoen was de linksbenige Beste goed voor zeven doelpunten en elf assists. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op liefst 12 miljoen euro.

Naast Beste debuteren Waldemar Anton, Maximilian Mittelstädt, Deniz Undav, Maximilian Beier en Aleksandar Pavlovic in de selectie van Nagelsmann. Bayern München-talent Pavlovic is met zijn negentien jaar de jongste speler bij de Duitsers.

Emmen huurde Beste in 2019 van Borussia Dortmund, waar hij jarenlang te boek stond als een groot talent. Het spelen van interlands is dan ook niet nieuw voor de Duitser. Beste werd in het verleden opgeroepen voor diverse jeugdelftallen van Die Mannschaft.

De 34-jarige Kroos, die vorige maand zijn terugkeer al aankondigde, is door Nagelsmann definitief opgenomen in zijn 26-koppige selectie. Dat is overigens precies het aantal waaruit de definitieve selecties voor het EK komende zomer mogen bestaan.

