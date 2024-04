Stuttgart boekt eenvoudige zege en komt weer op gelijke hoogte met Bayern

VfB Stuttgart heeft een eenvoudige zege op Eintracht Frankfurt geboekt. In het eigen stadion was het door doelpunten van Serhou Guirassy, Deniz Undav en Jamie Leweling voor rust al gespeeld: 3-0. Door de zege komt Stuttgart weer op gelijke hoogte met nummer twee Bayern München, dat eerder op de dag al wist te winnen van FC Köln. Bayer Leverkusen moet hierdoor zondag zelf winnen van Werder Bremen om het kampioenschap binnen te halen.

Stuttgart begon sterk aan de wedstrijd en was bovendien uitermate effectief. Uit vier schoten op doel in de eerste helft werd er drie keer gescoord. Guirassy opende na elf minuten de score door een mooie dieptepass van Angelo Stiller koelbloedig af te ronden: 1-0. Daarmee maakte Guirassy zijn 25e van het seizoen, het hoogste aantal in een Bundesliga-seizoen voor een Stuttgart-speler.

Een aantal minuten later werd de voorsprong verdubbeld. Na knullig balverlies van Robin Koch nam Undav de bal over. De kersverse Duits international dribbelde richting het doel, legde de bal voor zijn rechter en rondde beheerst af: 2-0.

Voor de rust had Stuttgart de wedstrijd eigenlijk al in de tas, zeker toen ook de 3-0 viel. Na slecht instappen kon Undav ploeggenoot Leweling alleen voor de doelman zetten. Hij leek de bal nog even te ver voor zich uit te spelen, maar kon hem toch simpel langs Kevin Trapp tikken, waardoor de thuisploeg met een goed gevoel de rust in ging. In de tweede helft kwam de zege geen moment meer in gevaar.

