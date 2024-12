Naderende contractverlenging bij Ajax wekt verbazing bij Henk Spaan: 'Waarom?'

Dat Ajax van plan is om het aflopende contract van Steven Berghuis met twee seizoenen te verlengen, wekt verbazing bij Henk Spaan. De columnist concludeert zaterdag in zijn vaste bijdrage voor Het Parool dat het voortzetten van de samenwerking tussen club en speler juist geen goed idee is.

Berghuis liet onlangs na de thuiswedstrijd van Ajax tegen PEC Zwolle (2-0) doorschemeren dat Ajax hem wil behouden. Het is de bedoeling dat de middenvelder annex vleugelaanvaller (32) zijn handtekening gaat zetten onder een verbintenis tot medio 2027.

''Ik had liever Fitz-Jim gezien in de basis, liever dan Berghuis. In de krant stond dat Ajax diens contract zou willen verlengen. Waarom? U hoeft het niet uit te leggen, hoor. Ik ben het er toch niet mee eens'', ventileert Spaan in zijn rubriek 'Spaan geeft punten' zijn mening over Berghuis, die dus in de basis startte tegen Lazio.

''Nog even over Fitz-Jim. Zijn invalbeurt begon met drie verloren duels en eindigde in de laatste vijf minuten met een paar superieure eindpasses, bijvoorbeeld toen hij in een piepkleine ruimte Akpom voor de keeper zette. Die niet scoorde, shit'', is Spaan wél te spreken over Fitz-Jim.

Spaan zag Ajax donderdag behoorlijk worstelen tegen een sterk Lazio. ''Lazio was een klasse beter dan Ajax, of Ajax was een klasse minder dan Lazio. Goeie voetballers, die Italianen. Snel waren ze en goed in het duel. Henderson liet zich ook ballen en passes afsnoepen, al bleef er bij hem nog genoeg geslaagd reddingswerk over.''

De Ajax-volger zoomt verder in en geeft Youri Baas een 5. ''Youri Baas worstelt met zijn vorm. Maakt niks uit, kan iedereen gebeuren, behalve Maradona. Bij een verdediger is vormgebrek zichtbaarder, zoals je een barst in een spiegel eerder ziet dan in porselein. Maradona is porselein, Baas is een spiegel. Als hij slecht is zie je jezelf klungelen.''

''Het inspelen hield ook niet over. De vergelijking met Frank de Boer was ver te zoeken. De ballen die van Youri’s voet kwamen ook'', zo besluit Spaan zijn wekelijkse bijdrage.