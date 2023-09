NAC verliest ook tweede duel na ontslag Hyballa en daalt naar plek 15

Vrijdag, 22 september 2023 om 21:56 • Bart DHanis • Laatste update: 23:16

NAC Breda heeft ook de tweede wedstrijd sinds het ontslag van Peter Hyballa verloren. In Breda was FC Emmen met 1-3 te sterk voor de Brabanders. NAC kwam al vroeg in het duel dankzij een eigen doelpunt van Jeff Hardeveld op voorsprong, maar zag Emmen via Vlak, Konings en Mendes de overwinning uit het vuur slepen. Emmen klimt dankzij de voorsprong naar de vierde plaats. NAC staat vijftiende.

Na slechts drie minuten spelen kwam de thuisploeg al op voorsprong. Een vrije trap op de helft van Emmen werd door Hardeveld op knullige wijze achter zijn eigen doelman gewerkt: 1-0. Al na dertien minuten trok Emmen de stand gelijk. Vlak haalde van buiten het strafschopgebied uit en verschalkte zo NAC-doelman Tein Troost. Niet veel later probeerde ook Jorrit Smeets het van afstand. Hij zag zijn poging echter uiteenspatten op de paal. Na een bewogen eerste kwartier namen beide ploegen gas terug en werd met 1-1 de kleedkamers opgezocht.

In de tweede helft kwamen de bezoekers al na tien minuten op voorsprong. Een corner van NAC werd afgeslagen en in de counter werd Konings diep gestuurd. Doelman Troost besloot niet uit te komen, waardoor Konings oog-in-oog met de keeper de kans kon afmaken: 1-2. Vlak na de 1-2 kreeg de ploeg uit Breda de kans om de stand weer gelijk te trekken. Invaller Roy Kuijpers haalde vanaf twintig meter uit, maar zag zijn poging net langs de paal scheren.

Twintig minuten voor tijd was de ploeg van Fred Grim dicht bij een derde treffer. De Poolse Piotr Parzyszek kreeg een grote kans op de derde Emmense goal. Troost liet ditmaal blijken over kwaliteit te beschikken en ranselde de bal uit het doel. Toch verdubbelde Emmen tien minuten voor tijd alsnog de voorsprong. Mendes, die terugkeerde na een langdurige blessure, gooide het duel met een geplaatste bal van binnen het strafschopgebied op slot.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Roda JC Kerkrade 7 6 0 1 15 18 2 VVV-Venlo 7 4 2 1 6 14 3 FC Groningen 7 4 1 2 8 13 4 SC Cambuur 7 4 1 2 4 13 5 FC Emmen 7 3 3 1 3 12 6 ADO Den Haag 7 3 3 1 2 12 7 Jong AZ 7 3 2 2 2 11 8 De Graafschap 6 3 1 2 1 10 9 FC Dordrecht 7 2 4 1 1 10 10 Jong FC Utrecht 7 3 1 3 -3 10 11 Jong PSV 7 3 1 3 -6 10 12 FC Eindhoven 5 2 3 0 3 9 13 Willem II 6 2 2 2 -1 8 14 MVV Maastricht 5 2 1 2 1 7 15 NAC Breda 7 2 1 4 -4 7 16 Helmond Sport 7 2 1 4 -4 7 17 FC Den Bosch 7 2 0 5 -6 6 18 TOP Oss 6 1 1 4 -3 4 19 Jong Ajax 6 0 1 5 -10 1 20 Telstar 7 0 1 6 -9 1