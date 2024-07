NAC doet moeilijk en lijkt zijn recordtransfer zélf te verpesten

Aimé Omgba lijkt zijn transfer naar KAA Gent te kunnen vergeten. De aanvallende middenvelder van NAC Breda leek hard op weg naar de Jupiler Pro League, maar doordat de Bredanaars moeilijk, staat de deal op klappen, zo weet Mike Verweij van De Telegraaf.

Omgba loert al langer op een vertrek bij NAC. Hij beweert dat er vanuit de clubleiding beloofd zou zijn om mee te werken aan een transfer en was dan ook woest toen een bod van 2,5 miljoen euro van Gent geweigerd werd eerder deze maand. Bovendien claimt Omgba dat zijn contract onlangs onrechtmatig verlengd werd.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Niet veel later leek de Nederlander met Kameroense roots alsnog zijn zin te krijgen. De Belgen verhoogden hun bod naar 2,8 miljoen euro (exclusief 300.000 euro aan bonussen en een doorverkooppercentage van tien procent) en NAC ging akkoord.

Daarmee leek de promovendus het eigen uitgaande transferrecord te gaan verbreken. Dat stond namelijk op naam van Nemanja Gudelj, die in het seizoen 2013/14 voor drie miljoen euro vertrok naar AZ.

Maandagavond lijkt er toch een behoorlijke kink in de kabel gekomen te zijn, daar de deal 'op klappen staat'. "De reden is het feit dat NAC tegen eerdere afspraken in het vaste gedeelte van de transfersom (2,8 miljoen euro) in één keer wil ontvangen, melden bronnen rondom de verbolgen Belgische club", zo schrijft Verweij.

De transfer van Omgba naar Gent lijkt al helemaal onrealistisch nu de Buffalo's zijn doorgeschakeld naar een andere middenvelder. Mathias Delorge, een negentienjarige middenvelder van Sint-Truiden en international van België Onder 21, geldt als het alternatief van de NAC-smaakmaker.

Omgba en zijn huidige werkgever lijken vanwege een 'verschil van inzicht' met betrekking tot zijn contractverlenging af te stevenen op een arbitragezaak. "Bij het afketsen van de transfer lijkt de gang naar de arbitragecommissie onvermijdelijk", besluit Verweij.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties