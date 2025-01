NAC Breda wil per direct af van Matthew Garbett en neemt middenvelder niet mee naar Spanje

Het lijkt een kwestie van tijd voordat Matthew Garbett NAC Breda inruilt voor een nieuwe club. De Nieuw-Zeelander komt volgens Voetbal International niet meer in de plannen van trainer Carl Hoefkens voor.

Garbett was in de meeste wedstrijden van NAC dit seizoen basisspeler, maar de middenvelder uit Nieuw-Zeeland ligt niet bij iedereen goed in de groep. Hoefkens heeft daarop zijn conclusies getrokken.

Garbett, die nog tot medio 2025 vastligt bij NAC, kwam ook in de schijnwerpers te staan toen hij door Willem II'er Jeremy Bokila werd beschuldigd van racisme. NAC en Garbett ontkenden alle aantijgingen en van een procedure of schorsing kwam het nooit.

Garbett is bepaald niet de enige speler die mag vertrekken uit het Rat Verlegh Stadion. Zo mag ook Manel Royo uitkijken naar een nieuw avontuur. De Spanjaard, die nog een contract tot het einde van het seizoen heeft, is voornamelijk bankzitter.

Martin Koscelnik, Tom Boere, Adam Kaied, Aïmane Jaddi en Mostapha Rached mogen eveneens vertrekken bij NAC, dat niet zal tegenwerken als een geïnteresseerde partij zich meldt voor één van bovengenoemde spelers.

Garbett en Royo gaan sowieso niet mee met NAC naar Alicante, waar de selectie van Hoefkens zich gaat voorbereiden op de tweede seizoenshelft. Van Koscelnik is het 'zeer twijfelachtig' of hij meereist naar de Spaanse kustplaats.

NAC beleefde een uitstekende eerste seizoenshelft, waarin het liefst zeven zeges boekte. Mede daardoor staan de Bredanaars op een tiende plaats en is Europees voetbal een realistische droom.