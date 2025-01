NAC Breda werkt aan spectaculaire terugkeer van Sydney van Hooijdonk

Sydney van Hooijdonk staat voor een spectaculaire terugkeer bij NAC Breda, zo verzekert Voetbal International. Een akkoord met de Bredase club is dichtbij, al moeten er nog wel wat plooien worden gladgestreken. Van Hooijdonk (24) stond tussen 2018 en 2021 ook al onder contract bij NAC.

De zoon van Pierre van Hooijdonk staat sinds vorig jaar zomer onder contract bij Cesena, dat uitkomt in de Serie B. Al snel kwam de Nederlander op de bank te zitten, vooral omdat concurrent Cristian Shpendi regelmatig scoorde. Laatstgenoemde begon als topscorer van het tweede Italiaanse niveau aan de jaarwisseling.

Van Hooijdonk kreeg in december nog twee keer een basisplaats bij Cesena, maar uitzicht op een vaste plaats is er eigenlijk niet. De spits wil zijn loopbaan derhalve bij zijn geliefde NAC nieuw leven inblazen. Wat helpt voor de Bredanaars is dat technisch directeur Peter Maas een goede band heeft met Van Hooijdonk, die door de NAC-bestuurder, toen nog scout van sc Heerenveen, ooit naar Friesland werd gehaald.

Maas is een groot bewonderaar van Van Hooijdonk en ziet in de spits de ideale partner van Élias Már Ómarsson. Bronnen bevestigen aan Voetbal International dat Maas en hoofdtrainer Carl Hoefkens dolgraag aan de slag willen met Van Hooijdonk. Inmiddels zijn alle betrokken partijen elkaar flink genaderd.

Italiaanse bronnen melden dat Van Hooijdonk met Cesena tot een akkoord is gekomen over ontbinding van het contract. Dat geeft NAC de gelegenheid om de aanvaller op korte termijn te contracteren. Van Hooijdonk zou zondag al zijn debuut kunnen maken in het thuisduel met sc Heerenveen.

Van Hooijdonk moet nog wel eerst de medische keuring doorstaan. Het is in ieder geval duidelijk dat de spits de bank van Cesena zo snel mogelijk wil inruilen voor speeltijd elders. De geboren Bredenaar kwam in zijn eerste periode bij NAC tot 23 goals in 70 wedstrijden.

De door NAC begeerde Van Hooijdonk scoorde 26 keer in 54 duels namens Heerenveen. In het shirt van Bologna was slechts één goal te noteren en bij Norwich City en Cesena bleven doelpunten helemaal uit.