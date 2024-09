NAC Breda gaat forse rekening krijgen voor wangedrag hooligans in De Kuip

NAC Breda gaat een forse rekening krijgen voor het wangedrag van hooligans na afloop van het uitduel met Feyenoord (2-0 nederlaag) in De Kuip. Volgens RTV Rijnmond gaat Stadion Feijenoord alle schade, naar verluidt richting de 30.000 euro, verhalen op de Brabantse club.

Het Rotterdamse medium weet dat het officiële schaderapport nog opgesteld moet worden, maar NAC kan alvast rekening houden met tienduizenden euro’s schade aan De Kuip. “De grootste kostenpost is schade aan hekwerken, de horecastand en de bekabeling.”

Volgens eerdere informatie van RTV Rijnmond waren NAC-fans al van plan om de situatie afgelopen zondag te laten escaleren. Direct na afloop werd de catering bij het uitvak aangevallen, waardoor de medewerkers in paniek raakten en via de achterdeur probeerden te ontsnappen.

Het cateringhuisje werd ‘kort en klein geslagen’ en uiteindelijk zelfs omver geduwd. Een medewerker die probeerde te ontsnappen raakte gewond omdat de punt van een hek door zijn of haar hand ging.

Stadion Feijenoord heeft de betrokken horecamedewerkers inmiddels slachtofferhulp aangeboden. Ook de kosten daarvan zullen uiteindelijk verhaald worden op NAC, dat afgelopen maandag al diep door het stof ging.

Statement

De Parel van het Zuiden deelde via de officiële kanalen een keihard statement, waarin het aangaf dat de club inzet op maximale straffen voor de daders. ““NAC zet alles in werking om de kleine groep onwelwillende supporters die zich zondagmiddag schandalig heeft misdragen in De Kuip maximaal te straffen.”

“De club werkt nauw samen met Feyenoord, de beide gemeenten en de politie om de daders te identificeren, voor het gerecht te brengen en maximaal te straffen voor openbare geweldpleging. NAC biedt excuses aan iedereen die zich in Rotterdam-Zuid door de misdragingen van deze bezoekers onveilig heeft gevoeld. NAC schakelt de KNVB Taskforce in voor de verdere beoordeling van de beelden en ondersteuning bij de opsporing van daders.”