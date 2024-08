NAC Breda en Aimé Omgba boeken allebei overwinning in de rechtszaal

Aimé Omgba heeft de arbitragezaak die hij tegen NAC Breda had aangespannen verloren, zo is vrijdag duidelijk geworden. De 21-jarige middenvelder ging vol voor ontbinding in zijn contract bij NAC, maar dat is door de rechter afgewezen. Omgba blijft dus tot het einde van het seizoen verbonden aan de Bredanaars.

In die situatie komt verandering als NAC met een andere club tot overeenstemming komt over een transfer van de jonge middenvelder, die zelf nog niet heeft gereageerd op het nieuws dat hij niet transfervrij naar KAA Gent mag vertrekken.

De arbitragecommissie bepaalde wel dat de verlengingsoptie in het contract van Omgba die NAC dacht te hebben gelicht niet geldig is. Hij ligt daardoor tot het einde van deze jaargang vast in Breda, en niet tot medio 2026.

''Aimé Omgba blijft dus contractspeler bij NAC. Zoals gisteren, (donderdag, red.) voorafgaande aan de zitting door NAC is gecommuniceerd, is en blijft Aimé welkom bij NAC om zijn talent verder tot bloei te laten komen'', zo benadrukt de clubleiding in een statement.

De soap tussen NAC en Omgba speelt al bijna de hele zomer. De Leidenaar verliet eerder het trainingskamp van NAC zonder toestemming en haalde uit naar de de clubleiding van de Eredivisionist. Omgba wil(de) naar Gent en liet dat op niet mis te verstane wijze weten.

Het leek na een hard pokerspel toch van een transfer richting Gent te komen. Tijdens de keuring bij de Belgische club kwam echter een probleem aan het licht, waardoor de transfer klapte en NAC een recordbedrag door zijn neus geboord zag worden.

Omgba moest zodoende terug naar NAC, maar meldde zich in eerste instantie ziek. Op advies van zijn entourage meldde hij zich toch weer op de club, maar een warm welkom zat er niet in. Omgba is persona non grata en houdt zijn conditie op peil in het krachthonk van de jeugdopleiding.