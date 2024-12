Naast Hancko nog een cruciale Feyenoorder mogelijk weg in winter: 'Plan is om te vertrekken'

Santiago Gimenez zou zomaar aan zijn laatste weken bij Feyenoord bezig kunnen zijn. De Mexicaanse spits aast deze winter op een buitenlandse transfer, zo vertelt zijn vader Christian bij Record+.

Deze zomer was de Mexicaan een hot topic als het ging om uitgaande Feyenoord-transfers. Lutsharel Geertruida (naar RB Leipzig) en Mats Wieffer (Brighton & Hove Albion) vertrokken uit de havenstad, maar ook Gimenez was dicht bij een uitgaande transfer.

Nottingham Forest was zeer concreet bezig met het aantrekken van de 23-jarige aanvalsleider, terwijl ook AC Milan nadrukkelijk geïnteresseerd was in de handtekening van Gimenez. Een afscheid bij Feyenoord kwam er niet.

Dit seizoen schoot de Mexicaan uit de startblokken. In de gewonnen Johan Cruijff Schaal tegen PSV (4-4, w.n.s) was hij met twee treffers en een assist de belangrijkste man op het veld. In de competitie scoorde hij bovendien tweemaal en gaf hij een assist in de eerste twee speelronden.

Daarna kwam de klad er een beetje in en eind september sloeg het noodlot toe. Met een dijbeenblessure stond Gimenez maandenlang aan de kant, maar sinds zijn terugkeer is de topvorm terug bij de aanvaller.

In drie Eredivisie-duels scoorde hij vier keer, met als hoogtepunt een hattrick tegen Heracles Almelo, en in de Champions League was hij tegen Manchester City en Sparta Praag trefzeker. In dat laatste duel noteerde hij bovendien een assist.

De bloedvorm van Gimenez sinds zijn blessure is in het buitenland niet onopgemerkt gebleven. "Door de manier waarop hij terugkwam van zijn blessure heeft hij de markt wakker geschud", vertelt zijn vader in een interview van het programma Buen Morning van Record+.

"Sommige teams toonden alweer wat interesse in Gimenez, maar ik weet niet of ze zich gaan melden", vervolgde de 43-jarige vader. "Santi zit al tweeënhalf jaar bij Feyenoord en de club staat ervoor open om te luisteren als er een bod komt."

"We moeten rustig blijven, de markt is in beweging. Ik hoop dat een transfer ervan komt, maar als het niet gebeurt dan is Santi ook heel gelukkig bij Feyenoord. Maar ja, het plan is om te vertrekken", doelt Gimenez senior op een winters vertrek van zijn zoon.

Dávid Hancko

Eerder op de dag onthulde Sinclair Binschop, verslaggever van ESPN, dat een winters vertrek van Hancko niet uit te sluiten valt. Afgelopen zomer was de Slowaak nog dicht bij een overstap naar Atlético Madrid.

De topverdediger van Feyenoord geniet naar verluidt nu interesse van het defensieve versterking zoekende Juventus en volgens Bischop zijn er afspraken gemaakt tussen Hancko en zijn huidige werkgever, zo vertelde hij in in de podcast Tekengeld van Yordi Yamali en ESPN.