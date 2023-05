Naam van Memphis Depay valt tijdens kampioensspeech bij Barcelona

Zondag, 21 mei 2023 om 11:16

Sergio Busquets heeft zaterdagavond na het ontvangen van de kampioenstrofee van Spanje gespeecht en Memphis Depay aangehaald. De middenvelder van Barcelona, die na dit seizoen afscheid neemt van 'zijn' club, bedankte de vertrokken aanvaller voor bewezen diensten. Barcelona kreeg na afloop van het met 1-2 verloren thuisduel met Real Sociedad de beker uitgereikt en vierde de titel in het eigen Spotify Camp Nou.

De landstitel werd vorige week al binnengehaald dankzij een 2-4 zege bij Espanyol, maar zaterdagavond konden de festiviteiten gevierd worden met de eigen fans. Busquets, die na dit seizoen voor het eerst officiële wedstrijden in het betaalde voetbal voor een andere club dan Barcelona gaat spelen, nam vervolgens het woord en bedankte de aanwezigen voor hun steun. Ook kregen de aanwezige selectiespelers de complimenten van Busquets.

De 34-jarige Spanjaard vergat echter niet om ook de spelers die in januari vertrokken te loven. Memphis is er daar een van en werd benoemd door Busquets. "We mogen niet vergeten om Hector Bellerín, Memphis, Pierre-Emerick Aubameyang en Gerard Piqué ook te bedanken", zo zei de controleur in de microfoon. "Zij hebben ons dit seizoen ook geholpen." Het leverde een bescheiden applaus op van de aanwezigen in het Spotify Camp Nou.

Memphis droeg inderdaad bij aan het landskampioenschap van Barcelona, want in september kwam hij in LaLiga tot scoren namens los Azulgrana. In de met 3-0 gewonnen competitiewedstrijd tegen Elche liet hij zijn enige competitiedoelpunt van het seizoen voor Barcelona noteren. In januari maakte Memphis de overstap naar Atlético Madrid, waar de 29-jarige Moordrechter nu vijf keer heeft gescoord in tien LaLiga-duels.