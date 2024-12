Na Erik ten Hag en Steve Cooper ook derde Premier League-trainer ontslagen

Gary O'Neil is ontslagen als hoofdtrainer van Wolverhampton Wanderers, zo melden onder meer Fabrizio Romano en de BBC. De 41-jarige Engelsman neemt na zestien wedstrijden een zeer teleurstellende negentiende plek in.

De druppel voor de clubleiding van Wolves was de nederlaag tegen Ipswich Town afgelopen zaterdag. In eigen huis ging de ploeg met 1-2 onderuit tegen the Tractor Boys, die in de slotminuut van de wedstrijd de overwinning veiligstelden.

Wolves verzamelde in die zestien duels slechts negen punten en incasseerde maar liefst veertig tegentreffers, een gemiddelde van exact 2,5 tegengoals per wedstrijd. Het is veruit de meeste van welk Premier League-team dan ooit.

Wanneer de bevestiging van O'Neils ontslag definitief daar is, wordt hij de derde manager die dit seizoen aan een klus begon in de Premier League, maar die deze niet tot voltooiing zal brengen.

Erik ten Hag was namelijk de eerste gaffer die zijn contract mocht verscheuren. Manchester United ontsloeg onze landgenoot wegens teleurstellende resultaten en bracht Rúben Amorim in als vervanger.

Het andere trainersontslag in de hoogste Engelse divisie kende ook een Nederlands tintje. Bij Leicester City kreeg Steve Cooper namelijk zijn congé. Ruud van Nistelrooij werd aangesteld als zijn vervanger. De topspits van weleer bezet inmiddels de zestiende plek met the Foxes.

Volgens de bookmakers is Ole Gunnar Solskjaer de gedoodverfde favoriet om de nieuwe hoofdtrainer te worden op Molineux. De Noorse trainer was het meest recent werkzaam als trainer van Manchester United.