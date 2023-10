Na De Jong, Gakpo en Depay lijkt ook streep door volgende international te gaan

De kans is groot dat ook Matthijs de Ligt de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Frankrijk en Griekenland aan zich voorbij moet laten gaan. De 24-jarige centrale verdediger van Bayern München heeft nog te veel last van een knieblessure en miste daardoor al de laatste twee wedstrijden van der Rekordmeister. Wanneer de ex-Ajacied weer fit is, is nog niet bekend.

De Ligt stond op 23 september in het thuisduel met VfL Bochum (7-0) voor het eerst in de basis in de Bundesliga dit seizoen, nadat hij de vier wedstrijden daarvoor kort was ingevallen. De 42-voudig international van Oranje was in de eerste helft van dat duel goed voor een doelpunt, maar liet zich in de rust vervangen wegens een knieblessure. Daardoor ontbrak De Ligt in de daaropvolgende wedstrijden tegen RB Leipzig (2-2) en Preussen Münster (0-4 winst).

Ook het duel in de Champions League met FC Kopenhagen van dinsdagavond komt nog te vroeg voor de rechtspoot. Christoph Freund, sportief directeur van Bayern, laat aan Duitse media weten dat De Ligt nog altijd herstellende is van de knieblessure. “De pijn is nog steeds behoorlijk stevig. Matthijs kan zijn knie nog niet goed buigen. We hopen dat hij snel weer kan lopen, maar dat kan nog wel even duren.” De interlandperiode begint over precies een week.

Veel afwezigen bij Oranje

Ronald Koeman ziet in aanloop naar de duels met Frankrijk en Griekenland op deze manier zeer waarschijnlijk een volgende naam wegvallen. Eerder werd al duidelijk dat Frenkie de Jong, Memphis Depay en Cody Gakpo er niet bij zullen zijn. Laatstgenoemde liep afgelopen weekend een spierblessure op in het uitduel met Tottenham Hotspur (2-1) en is naar verwachting ‘meerdere weken’ uitgeschakeld. De Jong kampt sinds 23 september met een enkelblessure, terwijl Memphis een nieuwe spierblessure heeft opgelopen.