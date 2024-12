Na Arne Slot halen ook Valentijn Driessen en Mike Verweij een mooi bedrag op voor 3FM Serious Request

Mike Verweij en Valentijn Driessen hebben een bijdrage geleverd aan 3FM Serious Request. De journalisten van De Telegraaf hebben maar liefst 1550 euro opgehaald voor Metakids.

Een vooralsnog onbekend persoon heeft dat bedrag geboden op een bijzondere veiling. Binnenkort krijgt hij een kijkje achter de schermen bij de ochtendkrant.

Zo zal de winnaar van de veiling aanwezig zijn tijdens een opname van de voetbalpodcast Kick-off, die wekelijks gemaakt wordt door presentator Pim Sedee, Driessen en Verweij.

Daarnaast zal de winnaar van de veiling het thuisduel van Ajax met RKC bijwonen op de perstribune, naast clubwatcher Verweij. De redactie van 3FM rept over een ‘exclusieve en unieke voetbalervaring’.

In totaal zamelde 3FM Serious Request dit jaar ruim 11,5 miljoen euro in voor Metakids. Arne Slot en Liverpool deden begin deze week een behoorlijke duit in het zakje voor het goede doel.

Slot was telefonisch beschikbaar voor de aanwezige radiomakers in het Glazen Huis, dat dit jaar in Zwolle is gevestigd. De succescoach van Liverpool liet een shirt signeren om deze vervolgens te veilen voor Metakids.

Uiteindelijk werd er liefst 35.000 euro betaald voor het shirt van Liverpool. John de Wolf, die Slot eerder assisteerde bij Feyenoord, bood vervolgens een gesigneerd shirt van zijn club aan. Het shirt van de Rotterdammers leverde respectievelijk 2300 euro op.