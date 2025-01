MVV laat weinig heel van FC Den Bosch, dat hele pijnlijke nederlaag lijdt

MVV Maastricht heeft zaterdag behoorlijk uitgehaald tegen FC Den Bosch. In De Geusselt walsten de Limburgers over de Bosschenaren heen: 5-0. SC Cambuur (nummer 4) en ADO Den Haag (nummer 5) profiteren van de lelijke uitglijder van Den Bosch.

Bijzonderheden:

Na drie minuten voetballen konden de thuissporters al voor het eerst van de banken veren, toen Nabil El Basri de bal tegendraads in schoot en zo al heel vroeg tekende voor de openingstreffer: 1-0.

Het zou in het eerste bedrijf nog veel mooier worden voor de Maastrichtenaren, door de zege de nieuwe nummer dertien. Een derde gele kaart binnen twintig minuten werd Den Bosch fataal.

Die derde gele kaart werd namelijk uiteraard ook bestraft met een vrije trap, die via het Bossche been van Teun van Grunsven in het eigen doel dwarrelde: 2-0. Camil Mmaee trof met een afstandsschot ook nog doel en via een strafschop van Bryan Smeets werd het voor rust nog 4-0.

In de tweede helft tekende Mmaee voor de vijfde en laatste treffer van de avond, nadat diezelfde Smeets hem het doelpunt gunde.