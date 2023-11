Mundo Deportivo blundert gigantisch en zet AZ-speler in de basis van Feyenoord

Dinsdag, 28 november 2023

De redactie van Mundo Deportivo was nog niet helemaal scherp toen ze de vermoedelijke opstellingen van Feyenoord en Atlético Madrid op papier zette. Het Spaanse medium verwacht Yukinari Sugawara aan de aftrap bij de Rotterdammers. Dat is opvallend, gezien de Japanner voor AZ uitkomt.

Dat Arne Slot moet puzzelen achterin klopt. Bart Nieuwkoop viel afgelopen zaterdag geblesseerd uit in de wedstrijd tegen Excelsior (2-4 winst) en zal dus vervangen moeten worden.

Wel even afwachten of de UEFA dit goedkeurt: AZ-speler Sugawara speelt volgens Spaanse krant vanavond met Feyenoord mee tegen Atlético. #feyatl #UCL pic.twitter.com/4DfZUVP41t — Patrick Leemans (@PatrickLeemans1) November 28, 2023

Slot gaat naar alle verwachting kiezen voor Gernot Trauner in het centrum, waardoor Lutsharel Geertruida de positie van Nieuwkoop inneemt rechtsachterin.

Ook onder de lat heeft Mundo Deportivo een opvallende keuze gemaakt. Niet Justin Bijlow begint in de basisopstelling van Arne Slot, maar Biljow.

Verder verwacht de krant een defensie met dus Sugawara, Geertruida, Dávid Hancko en Quilindschy Hartman. Op het middenveld worden Quinten Timber, Ramiz Zerrouki en Mats Wieffer verwacht. Voorin denkt de krant dat Calvin Stengs, Santiago Gimenez en Igor Paixão aan de aftrap verschijnen.

Bij Atlético verwacht het medium Jan Oblak op doel. De defensie zal vermoedelijk bestaan uit Nahuel Molina, Mario Hermoso, José María Giménez, Axel Witsel, Samuel Lino. Op het middenveld verwacht Mundo Deportivo Rodrigo De Paul, Koke en Pablo Barrios. Antoine Griezmann en Álvaro Morata moeten de doelpunten gaan verzorgen.

De wedstrijd tussen Feyenoord en Atlético staat dinsdag onder leiding van scheidsrechter Anthony Taylor, aan wie Gimenez slechte herinneringen heeft. De Mexicaanse spits ontving vorig seizoen een terechte rode kaart tijdens het verloren uitduel met AS Roma (4-1) in de Europa League, waardoor hij de eerste twee groepswedstrijden in het miljardenbal moest missen dit seizoen. Feyenoord - Atlético Madrid is live te zien op RTL 7 en Ziggo Sport Voetbal.