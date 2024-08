Mulder ziet kolossaal verschil tussen twee Ajax-spelers: ‘Hij heeft geen klasse’

Youri Mulder is erg positief over de invalbeurt van Bertrand Traoré bij Ajax. De aanvaller kwam in het duel met FK Vojvodina in de tachtigste minuut binnen de lijnen en hij zette tien minuten later de eindstand op het scorebord: 1-3.

Ajax bereikte donderdag de derde voorronde van de Europa League. De ploeg van trainer Francesco Farioli liet tegen laagvlieger FK Vojvodina opnieuw allesbehalve sprankelend voetbal zien, maar had ruim genoeg aan een 1-3 zege.

Traoré maakte zijn rentree bij Ajax en tekende in de blessuretijd de derde Amsterdamse treffer aan. Mulder laat in gesprek met presentatrice Noa Vahle voor de camera van Ziggo Sport weten een ‘groot verschil’ te zien met Chuba Akpom.

“Het doelpunt is een geweldige binnenkomer voor Traoré”, zo concludeert Mulder direct na afloop van het Europa League-duel. “Hij heeft een exceptionele kwaliteit.”

“Hij heeft een goede techniek, gekoppeld aan explosiviteit en snelheid. Dat kan dit Ajax heel goed gebruiken, dus dat oogt goed met hem. Hij ziet er ook fit en fris uit. Hij heeft geen tijd meer nodig.”

“Traoré kan vanaf rechts spelen en ook vanuit de spits”, vervolgt Mulder. “In één actie van hem zie je iets wat Chuba Akpom de hele wedstrijd niet laat zien: klasse. De klasse van Traoré heeft Akpom niet.”

“Als je hebt over een goede spits... Akpom is geen top. Hij is niet de top die Ajax zoekt. Bij Traoré zie je dan wel het verschil. Koppen kan Akpom overigens wel geweldig”, besluit de analyticus.