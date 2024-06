Brian Brobbey keert terug op het trainingsveld bij het Nederlands elftal

Brian Brobbey sluit maandag weer aan bij de groepstraining van Oranje, zo meldt journalist Jeroen Kapteijns van De Telegraaf. De 22-jarige spits van Ajax, die kampte met hamstringklachten, gaat vermoedelijk slechts een deel van de training meedoen.

Alle internationals zijn maandag van de partij tijdens de training in Wolfsburg. Naast journalisten zijn ook familieleden van spelers en stafleden welkom. Het Nederlands elftal kende zondag een goede start van het EK door Polen met 1-2 te verslaan. Vrijdag wacht het tweede groepsduel, waarin Frankrijk de tegenstander is.

Brian Brobbey meldt zich na zijn hamstringblessure weer op de groepstraining. Alle internationals van de partij. Op de tribune de familieleden van de spelers en stafleden. Koeman heeft zijn kinderen en kleinkinderen al even gedag gezegd. pic.twitter.com/0YRqtnK1Up — Jeroen Kapteijns (@JeroenKapteijns) June 17, 2024

Mogelijk kan bondscoach Ronald Koeman tegen les Bleus weer een beroep doen op Brobbey, die de wedstrijd van zondag moest laten schieten. Brobbey was tegen de Polen enkel als toeschouwer aanwezig in het Volksparkstadion.

Het was woensdag even flink schrikken voor Koeman en Oranje toen Brobbey de training vroegtijdig staakte. De KNVB wilde geen enkel risico nemen en liet meteen een scan maken. Uit die scan werd duidelijk dat Brobbey ‘slechts’ kampte met een stijve hamstring. De spits van Ajax moest al meerdere wedstrijden missen in de Eredivisie vanwege hamstringklachten.

Koeman sprak afgelopen zaterdag nog over Brobbey tijdens het persmoment. “De blessure valt mee. Hij heeft er zelf al iets over gezegd: het is een lichte verrekking. Tegen Polen zal hij niet beschikbaar zijn, maar we verwachten dat hij in de tweede wedstrijd wel inzetbaar is”, aldus de keuzeheer.

Nu lijkt Brobbey langzaam toe te werken naar het tweede groepsduel met Frankrijk. Nederland speelt vrijdag om 21:00 uur tegen de tweevoudig winnaar van het EK. Die wedstrijd wordt gespeeld in Leipzig.

Koeman riep na het uitvallen van Brobbey Joshua Zirkzee bij de selectie. Met het geblesseerd afhaken van Teun Koopmeiners was er een plekje vrij voor de aanvaller van Bologna. De keuze voor Zirkzee werd vermoedelijk ook gemaakt met het oog op de fitheid van Brobbey, die wel bij de selectie blijft.

Zirkzee bleef tegen Polen de volledige wedstrijd op de bank zitten. Wout Weghorst was de vervanger van Memphis Depay en bekroonde zijn invalbeurt met het winnende doelpunt.

