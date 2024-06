Mossou oppert experiment waar Koeman zelf niks in ziet: ‘Is een test waard’

Sjoerd Mossou denkt dat Ronald Koeman er goed aan doet om Memphis Depay en Brian Brobbey samen te laten spelen tijdens de komende oefeninterlands. Dat vertelt hij in de AD Voetbalpodcast. Als dat bevalt, zouden die twee aanvallers volgens de journalist de aanval van het Nederlands elftal kunnen vormen tijdens het EK.

Het EK komt steeds dichterbij: volgende week zondag staat voor Nederland het eerste duel op het programma, tegen Polen. Daarom wordt er nu al volop gespeculeerd over de opstelling waarin Oranje zal gaan spelen.

Mossou vindt een voorhoede bestaande uit Memphis en Brobbey wel interessant, zo geeft hij aan in de AD Voetbalpodcast. “Ik zou het wel een leuk koppel vinden”, zegt hij.

Nederland speelt voor het EK nog twee oefeninterlands: tegen Canada (donderdag) en IJsland (maandag). Als het aan Mossou ligt, moet Koeman in die wedstrijden gaan kijken of Memphis en Brobbey inderdaad samen kunnen spelen.

“Volgens mij hebben ze nog nooit samengespeeld, toch? Dus je moet echt kijken of ze complementair zijn aan elkaar, daar valt misschien nog wel wat tegenin te brengen. Maar dat moet je uitzoeken”, zegt hij. “Maar het zijn in ieder geval sterke jongens, dus het is niet zo dat de verdedigers denken: dat fix ik wel even.”

Ook over de rest van de verwachte basiself van het Nederlands elftal op het EK is nog weinig bekend. Dat komt volgens Mossou voor een groot deel door alle blessures waar de spelers van Oranje dit seizoen mee te maken hadden.

“Er is nog niet echt een puzzel gelegd. In de afgelopen interlandperiodes ontbraken er vaak zoveel spelers, dat je niet kunt uittekenen hoe we het gaan doen. Dat geldt ook voorin. Dus ik ben wel benieuwd wat uiteindelijk de beste oplossing wordt”, besluit hij.

Onwaarschijnlijk

Het lijkt overigens onwaarschijnlijk dat Koeman daadwerkelijk met zowel Memphis als Brobbey voorin gaat spelen. “Een systeem met twee spitsen, Memphis en Brobbey samen? Nee, dat heeft niet mijn voorkeur. Het wordt een van die jongens in de spits, maar Memphis kan natuurlijk ook nog linksbuiten spelen”, zei de bondscoach in maart nog op een persconferentie.

