Mossou fileert Valentijn Driessen: ‘Óf heel dom, óf het clowntje uithangen’

Sjoerd Mossou is het niet eens met de uitspraak van Valentijn Driessen dat NAC Breda sportief gezien niks te zoeken heeft in de Eredivisie. Dat vertelt Mossou, die zelf fervent supporter is van de club uit Breda, in de AD Voetbalpodcast.

Al vroeg in de podcast komt NAC ter sprake. De club promoveerde afgelopen zondag naar de Eredivisie, door de finale van de Keuken Kampioen Play-Offs over twee wedstrijden met 7-6 te winnen van Excelsior.

“Even een disclaimer: als het over NAC gaat, praat en schrijf ik nooit als journalist. Ik ben gewoon een supporter als het om NAC gaat”, begint Mossou. Vervolgens haalt presentator Etienne Verhoef aan dat sommige mensen vinden dat NAC, dat afgelopen seizoen als nummer acht eindigde in de Keuken Kampioen Divisie, helemaal niks te zoeken heeft in de Eredivisie.

Daarbij lijkt hij onder meer te doelen op Valentijn Driessen, die maandag is zijn column in De Telegraaf onder meer schreef: “Niet voor niets eindigde de tussentijds aangestelde Jean-Paul van Gastel als achtste in de Eerste Divisie. Weten gepromoveerde clubs zich in hun eerste seizoen vaak veilig te spelen; NAC lijkt gepromoveerd om te degraderen. Tegen Excelsior bewees NAC dat het sportief niets te zoeken heeft in de Eredivisie.”

Mossou is het absoluut niet eens met die woorden, geeft hij aan. “Dat vind ik van een domheid, zeg. Dan ben je óf heel dom, óf je wil even het clowntje uithangen. Eén van de twee is het", zegt hij, zonder de naam van Driessen overigens te noemen.

“Natuurlijk is NAC achtste geworden, en natuurlijk gaat ze niet met deze selectie de Eredivisie in. Even logisch nadenken: iedere club die promoveert - en zeker als je vanuit deze positie komt - gaat tussen de vier en tien spelers vervangen. Dat gaat Willem II ook doen, en dat deden clubs in het verleden ook standaard. Dus die teams komen er heel anders uit te zien in het nieuwe seizoen. En dat is natuurlijk bij NAC niet anders”, vervolgt Mossou.

“Wat veel interessanter is: hoe komen die clubs die promoveren qua budget ongeveer uit? NAC promoveert nu met relatief weinig televisiegeld, omdat ze de laatste vijf jaar in de Keuken Kampioen Divisie hebben gespeeld. Maar NAC heeft wel heel veel publiek en sponsors, dus daardoor gaan ze qua budget weer een heel eind omhoog.”

“Dat gaat het uiteindelijk een beetje bepalen of een club wel of niet in de Eredivisie blijft, mits je de juiste keuzes maakt en de juiste spelers haalt. Of je dit seizoen achtste of derde bent geworden is natuurlijk totaal irrelevant. Ik verbaas me erover dat mensen dat niet snappen, eerlijk gezegd”, besluit hij.

