Mooie goal Reijnders niet genoeg voor AC Milan tegen AS Roma: dagen van Fonseca lijken geteld

AC Milan is er zondagavond niet in geslaagd om de weg omhoog te vinden in de Serie A. De ploeg van Paulo Fonseca, wiens positie zwaar onder druk staat, begon tegen AS Roma uitstekend met een fraaie goal van Tijjani Reijnders, maar moest snel daarna de 1-1 van Paulo Dybala incasseren. Dat bleek ook de einduitslag. Italiaanse media speculeerden vooraf dat Fonseca, die in de eerste helft ook nog rood kreeg, zou moeten vertrekken bij Milan als zondag niet gewonnen zou worden. Sérgio Conceição zou klaarstaan om het over te nemen. Milan blijft in elk geval teleurstellend achtste; Roma staat daar zelfs nog twee plekken onder.

Het eerste grote gevaar in de wedstrijd kwam in de elfde minuut van Roma. Artem Dovbyk combineerde schitterend met Alexis Saelemaekers en had daardoor veel ruimte om uit te halen, maar de spits zag zijn poging op de buitenkant van de paal uiteenspatten.

Vijf minuten later was het aan de overzijde raak voor Milan. Youssouf Fofana behield in het strafschopgebied het overzicht en legde breed op Reijnders, die knap ineens uit de stuit binnenschoot: 1-0. Enkele minuten later kwam Roma alweer op gelijke hoogte. Dovbyk legde met de rug naar het doel klaar voor Dybala, die de bal schitterend ineens uit de lucht binnen volleerde.

In de 42ste minuut claimde Milan een penalty, toen Reijnders na een artistieke aanname achter het standbeen langs werd aangetikt door de inglijdende Niccolò Pisilli. Toen scheidsrechter Michael Fabbri het wegwuifde, ontstak Fonseca in woede. De coach van Milan kreeg daarop zijn tweede gele kaart en moest de wedstrijd dus afkijken vanaf de tribune in San Siro.

Milan begon sterk aan de tweede helft en kwam in de 56ste minuut dicht bij een tweede treffer. Het schot van Samuel Chukwueze, die van zeventien meter aanlegde, was op weg naar de kruising, maar Mile Svilar had een fraaie zweefduik in huis als antwoord.

Roma werd naarmate het eindsignaal dichterbij kwam gevaarlijker. Stephan El Shaarawy zag in de 85ste minuut een gevaarlijke knal uit de korte kruising worden getikt door Mike Maignan.

De doelman van Milan werd vier minuten later geholpen door verdediger Álex Jiménez toen Lorenzo Pellegrini gevaarlijk door dreigde te breken in het strafschopgebied. Een uiterste ingreep van Jiménez dwong Pellegrini tot een zwakke inzet naast het doel van Milan, waarmee de levensgrote kans voor Roma verkeken was. Zo bleef het bij 1-1 in Milaan.