Mooie beelden: Noa Lang steekt jonge fan hart onder de riem met videoboodschap

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Noa Lang, die een mooie videoboodschap inspreekt voor een fan.

Op X vertelt Hatim Timbelsi dat hij via een vriend een gezin heeft leren kennen dat een zeer verdrietige periode achter de rug heeft. “Vriend van mij heeft een jaar lang met zijn kleine in het Sophia Kinderziekenhuis doorgemaakt. Leerde daar een gezin kennen waarmee hij bevriend raakte... Hun zoontje is overleden. Verschrikkelijk heftig”, aldus Timbelsi.

“Dit weekend wordt hun oudere zoon 7 jaar en hij is gek van PSV en Noa. Vriend van me vroeg of ik Noa kon vragen Nino misschien een berichtje te sturen. Ik stuur Noa een appje en een voicenote en binnen 5 minuten kreeg ik een reactie terug: ‘Sowieso bro, komt goed’. Vandaag kreeg Nino het filmpje te zien.”

In zijn videoboodschap feliciteert Lang de jongen, Nino, met zijn verjaardag. “Ik hoor dat je een hele mooie gozer bent. Gozer, want je bent een grote jongen. Ik wens je een hele fijne verjaardag, en hoop dat al je dromen en wensen mogen uitkomen.”

“Ik hoor dat je groot fan van mij bent. Dan heb je in elk geval heel veel verstand van voetbal. Ik hoop dat je een topdag hebt, en wie weet zie ik jou snel een keertje bij PSV. Groetjes Noano7k op je feestje.”