Mohammed Kudus knalt heel belangrijke vrije trap binnen

Donderdag, 7 september 2023 om 19:56 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:33

Mohammed Kudus heeft donderdag een belangrijk doelpunt gemaakt voor Ghana. The Black Stars hebben zich mede dankzij een rake vrije trap van de sterspeler tegen de Centraal-Afrikaanse Republiek geplaatst voor de Afrika Cup. Door de 2-1 eindstand eindigt Ghana bovenaan in Groep E van de kwalificatie. Angola gaat door een 0-0 gelijkspel tegen Madagaskar eveneens naar de eindronde. Die wordt in januari 2024 in Ivoorkust gehouden.

Bijzonderheden:

Naast Kudus, die deze zomer overstapte van Ajax naar West Ham United, startten ook bekende namen als Iñaki Williams (Athletic Club) en Jordan Ayew (Crystal Palace) in de basis bij Ghana. Het West-Afrikaanse land kwam in de 25ste minuut verrassend op achterstand door een doelpunt van Louis Mafouta en moest even vrezen de Afrika Cup te gaan missen.

Kudus bracht de stand vlak voor tijd op gelijke hoogte. De hangende rechtsbuiten mocht vanaf de punt van het strafschopgebied aanleggen voor een vrije trap en krulde die over de muur binnen. Doelman Geoffrey Lembet ging daarbij niet vrijuit: 1-1. Daaraan had Ghana in principe genoeg, maar dankzij een knullige fout in de opbouw bij de Centraal-Afrikaanse Republiek maakte Ghana in de 87ste minuut de winnende treffer. Antoine Semenyo onderschepte de bal en legde breed op Ernest Nuamah, die simpel intikte: 2-1.

Ghana - Centraal-Afrikaanse Republiek 2-1

25' 0-1 Louis Mafouta (assist: Amos Youga)

43' 1-1 Mohammed Kudus

87' 2-1 Ernest Nuamah (assist: Antoine Semenyo)