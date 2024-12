Mohamed Salah is niet concreet in beeld bij Paris Saint-Germain, zo benadrukt voorzitter en eigenaar Nasser Al-Khelaïfi in een uitgebreid interview met de Duitse tak van Sky Sport. De 32-jarige aanvaller is bezig aan zijn laatste contractjaar bij Liverpool en is nog geen nieuwe verbintenis op Anfield overeengekomen, waardoor de geruchten over een zomers vertrek aanzwellen. PSG zal voorlopig echter geen aanbieding neerleggen bij Salah.

''Het is niet waar'', maakt Al-Khelaïfi duidelijk in gesprek met journalist Florian Plettenberg. ''Het is een fantastische en geweldige speler, maar we hebben hem nooit overwogen, eerlijk gezegd''

''We weten dat elke club hem graag zou willen hebben, maar dit gerucht over een vertrek naar PSG is gewoon niet waar'', verwijst de preses van de Parijse grootmacht de geruchten over Salah naar het rijk der fabelen.

Salah baarde afgelopen week opzien met een interview dat hij gaf aan NBC Sports Soccer. De Egyptische steraanvaller onthulde dat hij nog nog geen nieuwe contractaanbieding had ontvangen van zijn huidige werkgever.

"Ik ben momenteel meer op weg naar de uitgang dan dat ik echt deel uitmaak van de club", sprak Salah onder meer uit zonder blad voor de mond. "We zijn bijna in december en ik heb nog geen aanbieding ontvangen om bij Liverpool te blijven. Daarom heb ik het gevoel dat het einde hier nadert."

Daarmee was de bom gebarsten in de Engelse media. Arne Slot bleef rustig, stelde zijn topscorer 'gewoon' op tegen Manchester City en zag die keuze dus lonen. Daags na de kraker, waarin Liverpool de landskampioen bespeelde als een warm mes door de boter, wordt er meer duidelijk over hoe Salah in de spreekwoordelijke wedstrijd staat. Volgens The Athletic staat de pijlsnelle linkspoot open voor een nieuwe eenjarige verbintenis.

Salah is sinds 2017 verbonden aan Liverpool, dat destijds veertig miljoen euro voor de aanvaller neerlegde. Na ruim zeven jaar staat de teller van de Egyptische vedette op 224 goals in 369 wedstrijden in alle competities. Salah veroverde met Liverpool de landstitel, Champions League, FA Cup en EFL Cup.

Januari

PSG is dus niet in de markt voor Salah. Dat wil overigens niet zeggen dat de Parijzenaren in de winterse transferperiode helemaal geen zaken zullen doen. ''Als er zich mogelijkheden voordoen, zullen we dat uiteraard onderzoeken'', aldus Al-Khelaïfi.