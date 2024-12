Arne Slot wist donderdag met Liverpool wederom te winnen in de Premier League. Op Anfield was de koploper met 3-1 te sterk voor het Leicester City van Ruud van Nistelrooij. Het gat met nummer twee Chelsea bedraagt daardoor nu zeven punten, maar Slot rekent zich vooralsnog nog niet rijk. Ook uitblinker Mohamed Salah droomt van het winnen van de Premier League, maar weet dat het nog een lange weg te gaan is.

Engelse journalisten dichten het Liverpool van Slot al een favorietenrol toe als het gaat om het winnen van de Premier League, maar daar wil de Nederlander voorlopig niets van weten.

“Het is misschien een saai antwoord, maar je bekijkt het wedstrijd voor wedstrijd. Er zijn nog veel wedstrijden te spelen. Er zijn gewoon heel veel teams met zoveel kwaliteiten. Als je deze voorsprong had in de Eredivisie, had ik je waarschijnlijk gelijk gegeven. Maar dit is de Premier League”, reageert hij tegenover Amazon Prime.

“We weten waar we staan, maar we weten ook hoe zwaar deze competitie is. Twee maanden geleden stonden we nog één punt achter Manchester City, dus zo snel kan het gaan. We moeten overal rekening mee houden en scherp blijven.”

Salah, die tegen Leicester wederom belangrijk was met de beslissende 3-1, is meer uitgesproken over de titelkansen van zijn ploeg. “Het belangrijkste is dat het team blijft winnen en hopelijk winnen we dan de Premier League”, aldus de Egyptenaar.

“Het voelt anders dit jaar, maar we moeten ‘humble’ blijven en zo door blijven gaan”, knipoogt hij naar Manchester City-spits Erling Haaland. “Het zou heel speciaal zijn als we de Premier League winnen, daar droom ik van met deze club.”

Daarna heeft de sterspeler ook complimenten over voor Cody Gakpo, die belangrijk was met de 1-1 vlak voor rust. “Zijn doelpunt was geweldig. Het gaf ons vertrouwen voor de tweede helft. Dit soort acties oefent hij ook veel op de training, hij voerde het perfect uit.”