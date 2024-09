Mohamed Ihattaren werkt aan comeback: ‘Op een gegeven moment woog ik 117 kilo’

Voetbalmakelaar José Fortes Rodriguez gaat een laatste poging wagen om de carrière van Mohamed Ihattaren te redden, zo blijkt uit een reportage van De Telegraaf. ‘Project Mo’ moet de 22-jarige middenvelder uit Utrecht klaarstomen voor een comeback in het profvoetbal.

Ihattaren beseft dat hij veel kansen om terug te keren in het voetbal heeft vergooid. “Maar nu is het duizend procent anders. Fit worden was nooit het probleem, want ik houd van trainen. De sleutel ligt bij mentaal herstellen. Nu is er maandenlang aan mijn mentale gezondheid gewerkt.”

De technische linkspoot krijgt sinds juni begeleiding van een groepje professionals: Fysiotherapeuten en hersteltrainers Rik Tacken en Camiel van Druten, diëtiste Anja van Geel, voetbaltrainers Nordin Wooter en Soufiane Touzani, kickboksdocenten Jivan en Nadia Akihary, psychiater Bram Bakker, traumatherapist Franky Mandias en begeleiders Ricardo Kishna en Koen Veenstra. Het laatstgenoemde duo staat 24/7 voor Ihattaren klaar.

In de jaren na de dood van zijn vader verwaarloosde Ihattaren zichzelf. “Ik ben een emotie-eter, zeg maar gerust emotie-vreter. Omdat ik alles had vergooid, geen doel meer in mijn leven had en mentaal in de knoop zat, had ik geen rem meer en at ik me moddervet. Op een gegeven moment woog ik 117 kilo. Overdag sliep ik en ’s nachts was ik wakker. Ik kon niet slapen. Nee, ik wilde niet slapen, want dan begon het. Dan zag ik beelden van mijn vader voor me.”

Ihattaren kwam de afgelopen jaren slecht in het nieuws met autobranden en beslagleggingen op zijn huis. “Ik schaam me ervoor, omdat mijn familie ook de berichten in de media las. Vanaf nu wil ik alleen nog maar een voorbeeld voor mijn neefjes en nichtjes zijn en niet die rare oom. Ik begrijp inmiddels waar mijn gedrag vandaan kwam, waarom ik sneller geïrriteerd was en wat voor een invloed dat op de mensen om mij heen had.”

Inmiddels weegt Ihattaren 87 kilo. Ditmaal wil hij er echt voor gaan. “Door de doortastendheid en onvoorwaardelijke liefde van mijn moeder, broers en zus – want ik heb ze vaak teleurgesteld – krijg ik de kans aan de beste versie van Mo Ihattaren te werken, als mens en hopelijk ook weer als voetballer. Ik dacht dat mijn familie tegen me was, maar dat kwam alleen door de problemen die ik met mezelf had. Wat zullen ze bezorgd zijn geweest als ik dagen achter elkaar niet thuiskwam. En ik heb ze echt nachtmerries bezorgd. Maar nu zijn we hechter dan ooit.”

Voormalig prof Kishna helpt Ihattaren in zijn weg terug naar geluk. “Ricardo zei ook heel mooi dat het niet uitmaakt of ik nu bij Elinkwijk of Real Madrid ga voetballen. We praten nu alleen over de mens Mo, die de pijn moet verwerken.” De inmiddels 22-jarige Ihattaren speelde ruim twee jaar geleden zijn laatste officiële wedstrijd. Op 6 mei 2022 speelde hij als huurling van Juventus 57 minuten met Jong Ajax tegen De Graafschap.