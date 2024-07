Mohamed Ihattaren staat weer op voetbalveld en heeft totaal nieuw kapsel

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Mohamed Ihattaren, die verschijnt op beelden van SB Voetbalacademy.

Vrijdagmiddag deelde SB Voetbalacademy op Instagram foto’s van Ihattaren, die ervoor gekozen heeft zijn haar af te scheren. De voormalig middenvelder van onder meer Ajax en PSV verschijnt op de beelden met onder meer Soufiane Touzani.

Mogelijk werkt Ihattaren bij de academie aan zijn fitheid, al is het onduidelijk wat zijn nabije toekomstplannen exact zijn. De organisatie schrijft op zijn eigen website dat het een ‘professionele voetbalacademie’ is die ‘gelegenheid biedt aan jongens om het maximale uit hun carrière te halen’.

