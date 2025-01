Mohamed Ihattaren speelt belangrijke rol bij RKC Waalwijk, dat voor de tweede keer wint

RKC Waalwijk heeft zondagmiddag een belangrijke zege geboekt in de Noord-Brabantse derby. In eigen huis was de ploeg van Henk Fraser met 2-0 te sterk voor Willem II, waarmee de tweede overwinning van het Eredivisie-seizoen werd genoteerd. Mohamed Ihattaren was belangrijk voor de Waalwijkers, met name voor rust.

Ihattaren trok de hoofdrol naar zich toe in de eerste helft van de Brabantse derby tussen RKC Waalwijk en Willem II. Uit één van de messcherpe hoekschoppen van de aanvallende middenvelder wist de hekkensluiter in de Eredivisie op voorsprong te komen.

Ihattaren slingerde in de 22ste minuut tot driemaal toe vanaf rechts een corner voor het Tilburgse doel. Bij de eerste twee hoekschoppen kon Willem II-doelman Thomas Didillon-Hödl, zij het met heel veel moeite, nog redding brengen.

Bij de derde poging van Ihattaren was de Franse keeper kansloos. Na een carambole ging de bal uiteindelijk via Willem II-verdediger Tommy St. Jago over de lijn. Even leek er hands in het spel te zijn, maar arbiter Jeroen Manschot keurde de 1-0 van RKC goed.

Direct na rust volgde ook de 2-0 van de ploeg uit Waalwijk. Met enig fortuin belandde de bal buiten het zestienmetergebied voor de voeten van Tim van de Loo. De middenvelder legde klaar en schoot met rechts raak in de benedenhoek.

In het tweede bedrijf gingen beide teams nog op zoek naar een treffer, maar grote kansen of een doelpunt werden niet meer genoteerd in Waalwijk.

Het was de tweede zege van het seizoen voor RKC, dat daardoor het gat tot nummer zestien Sparta Rotterdam verkleint tot drie punten. Willem II blijft steken op de twaalfde positie van de ranglijst.