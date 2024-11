Mohamed Ihattaren redt belangrijk punt voor RKC Waalwijk tegen sc Heerenveen

Mohamed Ihattaren heeft vrijdagavond op bezoek bij sc Heerenveen een punt gered voor RKC Waalwijk: 1-1. De 22-jarige Utrechter was vijf minuten voor het eindsignaal vanaf de strafschopstip verantwoordelijk voor de broodnodige gelijkmaker.

Bij Heerenveen moest Andries Noppert zijn plek onder de lat weer afstaan aan Mickey van der Hart. De vijfvoudig international had zijn rol als eerste doelman van de club pas net weer terug, maar werd wederom gepasseerd door Van Persie. Alireza Jahanbakhsh stond voor het eerst aan de aftrap namens de Friezen.

RKC-trainer Henk Fraser kon Ihattaren opnieuw niet verblijden met een basisplaats. Doelman Jeroen Houwen kon na een duel afwezigheid wel weer rekenen op een plek in de basis

In de 27ste minuut kwam Heerenveen op voorsprong. Jacob Trenskow bediende Smans met een lage voorzet: 1-0. De aangever moest zich vervolgens wel geblesseerd laten vervangen door Ilias Sebaoui.

In het tweede bedrijf kwam Van der Hart goed weg. De doelman liet een inzet van Richard van der Venne plotseling los, waarna Oskar Zawada een grote kans kreeg op een rebound. De assistent-scheidsrechter had echter al zijn vlag omhoog gedaan voor buitenspel.

Na een uur spelen kwam Ihattaren binnen de lijnen. Even later kreeg ook routinier Michiel Kramer de opdracht om oorlog te maken. RKC ging in de slotfase op zoek naar een broodnodig punt.

Die gezochte gelijkmaker kwam er uiteindelijk via uitgerekend Ihattaren. Na een handsbal van Oliver Braude mocht hij aanleggen vanaf elf meter. Ihattaren schoot de penalty niet geweldig in, maar kon alsnog juichen: 1-1. Een belangrijk punt voor RKC, terwijl Heerenveen baalt.